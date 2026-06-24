Antena 3 CNN Politică George Simion susține că a fost sunat luni de un consilier prezidențial, ca să voteze cu Veștea. Nicușor Dan: „Este exclus”

George Simion susține că a fost sunat luni de un consilier prezidențial, ca să voteze cu Veștea. Nicușor Dan: „Este exclus”

I.C.
1 minut de citit Publicat la 22:03 24 Iun 2026 Modificat la 22:03 24 Iun 2026
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Consultările de marți de la Cotroceni, în imagini. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Administrația Prezidențială neagă faptul că președintele Nicușor Dan ar fi trimis un consilier să discute cu George Simion sau cu AUR despre votul pentru învestirea Guvernului Veștea. Reacția vine după ce liderul AUR a declarat că ar fi fost contactat de un consilier prezidențial înainte de votul din Parlament.

„Președintele României nu are cunoștință despre convorbirea la care face referire domnul Simion. Este exclus ca șeful statului să fi mandatat vreun consilier să poarte discuții cu reprezentanți ai partidelor politice sau ai grupurilor parlamentare în vederea obținerii unei majorități în Parlament”, a transmis Administrația Prezidențială.

George Simion a susținut că a fost sunat de „un consilier prezidențial” al lui Nicușor Dan, care i-ar fi transmis că ar fi „un lucru bun” ca AUR să voteze Guvernul Veștea.

„Voia votul pe degeaba, fără ca AUR să fie parte a guvernării, a puterii. Asta nu se poate întâmpla. De asta am făcut apelul, să ne pună Nicușor Dan”, a declarat George Simion, la Gândul.

Liderul AUR a spus că solicitase discuții atât cu Adrian Veștea, cât și cu președintele Nicușor Dan, în contextul în care voturile AUR erau importante pentru trecerea Guvernului în Parlament.

„M-a sunat un consilier prezidențial, dar nu a confirmat în vreun fel că Nicușor Dan este de acord să fim parte a puterii”, a mai spus George Simion.

Întrebat ce i-ar fi transmis consilierul prezidențial, Simion a răspuns: „E un lucru bun ca voi să votați”, apoi a calificat situația drept „lamentabilă”.

Administrația Prezidențială respinge însă categoric această variantă și susține că Nicușor Dan nu a mandatat niciun consilier să poarte astfel de discuți

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Etichete: George Simion Nicușor Dan guvernul vestea

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