Gheorghe Ștefan "Pinalty” dezvăluie cum a ajuns Siegfried Mureșan pe lista PMP la Europarlamentare: "Banii erau pentru Elena Băsescu"

Gheorghe Ștefan: "Eu deja pusesem banii, nu mai aveam cum să îi întorc înapoi". FOTO: Agerpres

Gheorghe Ștefan, zis "Pinalty", fost edil de Piatra Neamț, a dezvăluit luni seara, în emisiunea "Decisiv", cu Cătălina Porumbel, cum a ajuns să îi finanțeze campania electorală a lui Siegfried Mureșan la Europarlamentare, din partea PMP, în anul 2014. El a spus că a donat suma de 100.000 de euro inițial pentru campania fiicei lui Traian Băsescu, Elena Băsescu. După retragerea acesteia, banii au fost folosiți pentru campania lui Siegfried Mureșan:

"Eu, ca să fiu sincer, nu prea îl cunosc. Deci l-au cunoscut alții, care l-au propus. La PMP, pe locul doi era Elena Băsescu inițial, și eu, ca să fiu sincer, am acceptat să finanțez campania dumneaei. La un moment dat s-a făcut o rocadă, probabil la propunerea lui Traian Băsescu, Elena Băsescu a renunțat și l-a propus pe Siegfried Mureșan, care, după părerea mea, a venit dintr-o anumită zonă... din zona europeană, nu știu ce să vă spun exact, pentru că nu am date concrete".

Întrebat cine l-a adus în PMP pe Siegfried Mureșan, Gheorghe Ștefan a întrebat retoric: "Credeți că în PMP se făcea ceva fără acordul lui Traian Băsescu sau fără propunerea lui?".

"Eu voiam să susțin campania Elenei Băsescu. Ea a fost retrasă, banii au rămas pentru locul doi, care a fost al lui Siegfried Mureșan.

Eu deja pusesem banii, nu mai aveam cum să îi întorc înapoi. Cine mai îmi dădea banii înapoi de la partid?!. Atunci chiar prima dată am auzit de el. A fost propunerea lui Traian Băsescu".

"A fost o presiune mare pe Traian Băsescu de l-a impus atunci"

În ceea ce privește afirmația lui Adrian Rădulescu, fost consilier prezidențial, că Siegfried Mureșan "a fost impus de servicii", Gheorghe Ștefan a răspuns:

"Nu am eu date. Bănuieli am, dar nu pot să confirm eu 100%, că nu am elemente să fiu sigur 100%. În mare parte cred că a avut dreptate. A apărut dintr-odată, propus de Traian Băsescu, ca să spunem adevărul: nu Elena Băsescu l-a propus. A fost o presiune mare pe Traian Băsescu de l-a impus atunci.

Presiune din partea celor care erau mai sus ca el. Băsescu nu ceda el la oameni mai mici. Mai sus ca Băsescu erau mai mulți în Europa".

Întrebat dacă Bruxelles l-a impus, fostul edil a răspuns: "Dacă mă întrebați pe mine, cred că nemții l-au impus prin Bruxelles. E o probabilitate mare să se fi întâmplat așa".

El a mai precizat că nu crede că e o coincidență între contractele câștigate de companiile germane în contextul programului SAFE și propunerea ca Siegfried Mureșan să fie premier:

"Eu nu cred în coincidențe. Sunt prea mic să mă pronunț, sunt prea mic să dau verdicte, dar păreri pot să am.

Convingerea mea e că l-a propus Traian Băsescu și a lămurit-o pe Elena Băsescu să se retragă, iar Siegfried Mureșan să îi ia locul. Campania o finanțasem pentru Elena Băsescu. Pentru că ea s-a retras, finanțarea a rămas. Dacă banii ar fi fost luați din Microsoft, deși eu am expertiză că nu am luat niciun ban, înseamnă că au venit bani din infracțiuni și domnul Siegfried Mureșan a fost sponsorizat din bani din infracțiuni. Atunci ne gândim dacă candidatura lui și alegerea lui ar fi fost normală și corectă. După opinia mea, Siegfried Mureșan a venit impus de mai sus de Traian Băsescu. Băsescu l-a pus în locul fiicei sale".