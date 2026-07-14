Grindeanu: Franţa rămâne pentru noi nu doar un partener strategic, ci un reper - de democraţie, de curaj civic

Sorin Grindeanu, președintele PSD. Foto: Facebook

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naţionale a Franţei, în care afirmă că Franţa rămâne pentru România nu doar un partener strategic, ci şi un reper important în domeniul democraţiei, curajului civic şi valorilor europene pe care le împărtăşesc şi le apără împreună.

"14 iulie - ziua în care Franţa a ales libertatea. Pentru totdeauna! Felicitări prietenilor noştri francezi pentru Ziua Naţională! Franţa rămâne pentru noi nu doar un partener strategic, ci un reper - de democraţie, de curaj civic, de valori europene pe care le împărtăşim şi le apărăm împreună. Într-o Europă şi o lume atât de complexă, această prietenie contează mai mult ca oricând - şi o preţuim enorm!", a scris Grindeanu pe Facebook.

Potrivit liderului PSD, România şi Franţa au construit o relaţie solidă, bazată pe respect reciproc şi pe o viziune comună despre cum trebuie să arate Europa.

"Suntem convinşi că împreună putem face mai mult - pentru cetăţenii noştri şi pentru un continent mai puternic şi mai unit. La mulţi ani, Republique francaise! Vive la France! Şi pentru că în această seară este şi semifinala Mondialului - Allez les Bleus!", a transmis Grindeanu.