Grindeanu: Ne vom bate pe tot terenul cu hashtagii ăştia. Pare că e o pestă care a cuprins România

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că social-democraţii se vor "bate pe tot terenul" cu PNL şi USR, acuzând că singura politică publică a celor două partide după moţiunea de cenzură este "înjurătura la adresa PSD".

"Dacă vă uitaţi de, hai să spunem, de la moţiune încoace, singura politică publică a acestui rest de coaliţie este înjurătură la adresa PSD-ului de dimineaţa până seara. Să ştiţi că înjurătura la adresa PSD nu ţine loc de a plăti facturile, nu aduce energia să fie mai ieftină, nu avem preţul, să spunem, la alimentele de bază mai ieftine. Continuă să facă un singur lucru de când guvernează singuri, fără PSD, să înjure PSD-ul de dimineaţa până seara şi tot ei sunt revoltaţi dacă le spun 'domnilor, PSD-ul în opoziţie'. (...) Vreţi să rămâneţi? Treceţi-vă legile. Dar nu aveţi pretenţie să fie votate de către PSD, fără să le discutăm, fără să fie transparenţă publică, fără să ai, să spunem, discuţii cu partenerii sociali, cum am avut cu sindicatele", a spus Grindeanu, la România Tv.

Liderul social-democrat a punctat că închiderea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) este atributul Guvernului, nu al Parlamentului.

"Avem, aşa cum am spus mai devreme, un guvern care de peste 70 de zile funcţionează fără puteri depline, un guvern care trebuie să închidă PNRR-ul. Nu Parlamentul trebuie să închidă PNRR-ul, nu e atributul Parlamentului, e atributul Guvernului, primul ministru a semnat din acea perioadă. Ministerele de linie sunt responsabile de toate reformele, de toate politicile, toate investiţiile din PNRR, nu Parlamentul. În acest moment se încearcă plasarea acestei responsabilităţi de la Guvern către Parlament. (...) La putere sunteţi voi, faceţi tot posibilul să continuaţi să rămâneţi la putere, chiar dacă aveţi, să zicem, prerogative limitate. Dar aveţi pretenţia de la PSD să fie responsabil să vă treacă legile care ţin de Guvern până la urmă şi politicile publice care ţin de Guvern. Eu n-am spus că sunt împotriva acestui lucru, că ar pierde România bani. Când spun eu, mă refer la PSD, dar nici nu sunt responsabil dacă ele nu trec, fiindcă sunt în opoziţie. Cine vrea să fie la putere şi este la putere de două luni şi ceva şi îi place în continuare să rămână în această formă, e responsabil de aceste lucruri", a afirmat Sorin Grindeanu.

El avertizează că, din acest moment, PSD se va "bate pe tot terenul" cu "hashtagii" şi va recurge chiar şi la plângeri penale, când va fi cazul.

"Din acest moment ne vom bate pe tot terenul cu hashtagii ăştia, pe tot terenul. La comune, la oraşe, în Parlamentul României, oriunde este nevoie, pentru că pare că este o pestă care a cuprins România şi este de datoria noastră să ne luptăm cu ei. Şi voi face acest lucru. Nu mai facem niciun fel de compromis cu aceşti domni care, din punctul meu de vedere, nu au decât o singură politică publică: înjurătură la adresa PSD. (...) Noi n-am făcut niciodată şi nici instituţiile pe care le-am condus n-am făcut niciodată plângeri penale şi lucruri de acest tip. Dar să ştiţi că aceşti oameni, când v-am spus că ne vom lupta cu această pestă peste tot, merită acest lucru. Ne apucăm (să facem plângeri penale - n.r.) atâta timp cât avem semnale că se depăşeşte cadrul legal, efectiv vom face acest lucru", a mai declarat preşedintele PSD.