Grindeanu o atacă dur pe Buzoianu: „Face pe polițista, caută sutiene și lenjerie. Tu trebuie să faci altceva în minister”

Sorin Grindeanu o critică dur pe Diana Buzoianu pentru activitatea de la Ministerul Mediului. Foto: Hepta

Sorin Grindeanu a lansat marți seară un atac dur la adresa ministrei Mediului, Diana Buzoianu, pe care o acuză că pune prea mult accent pe controale și scandaluri și prea puțin pe problemele concrete din minister. Liderul PSD a dat ca exemplu verificările de la ANM, dar și situația avizului de mediu revizuit pentru tronsonul Boița-Cornetu al Autostrăzii Sibiu-Pitești, despre care spune că „stă la semnat din 14 august”.

„Am văzut și cum fac Poliție, caută pe la ANM sutiene și așa mai... Nu spun, a încălcat legea, să plătească. La Mediu sau oriunde au mers domnii ăștia de la USR au impresia că în momentul în care se duc într-un post de ministru sunt un fel de detectivi. Ei trebuie să găsească ceva”, a declarat Sorin Grindeanu la România TV.

Liderul PSD spune că rolul unui ministru nu ar trebui să se reducă la controale și anchete interne.

„Foarte bine, dar să știți că există în fiecare minister câte un corp de control. Tu trebuie să faci altceva, să administrezi acel domeniu, să faci politici publice în acel domeniu, să încerci să aduci bunăstare românilor”, a spus Grindeanu.

El a reluat apoi atacul la adresa Dianei Buzoianu: „Doamna asta face pe polițista în Ministerul Mediului, caută sutiene și lenjerie și așa mai departe”.

Fostul ministru al Transporturilor a acuzat-o pe Buzoianu și că întârzie semnarea avizului de mediu revizuit pentru tronsonul Boița-Cornetu al Autostrăzii Sibiu-Pitești. Potrivit lui Grindeanu, constructorul poate lucra în prezent doar pe aproximativ 45% din sector.

„Știu că din 14 august cererea pentru revizuirea acordului de mediu e depusă și e nesemnată și se lucrează pe 45% din tronson, ceea ce nu e un lucru ok”, a declarat liderul PSD.

Scandalul Buzoianu-ANM

Verificările de la Administrația Națională de Meteorologie au devenit publice după ce Diana Buzoianu a prezentat, în 10 octombrie, o serie de cheltuieli despre care a susținut că au fost realizate din fondurile instituției pentru produse fără legătură evidentă cu activitatea meteorologică.

Printre achizițiile semnalate de ministră s-au numărat articole vestimentare și accesorii de lux, lenjerie intimă, parfumuri, produse cosmetice, odorizante de cameră, decorațiuni, ceasuri inteligente și aranjamente florale. Pentru unele dintre aceste produse au fost prezentate și valori ale achizițiilor, inclusiv 119.750 de lei pentru parfumuri și 11.666 de lei pentru produse cosmetice, în perioada analizată.

Ulterior, ministra a prezentat și alte nereguli pe care susține că le-a identificat Corpul de Control, referitoare la achiziții de consumabile, mobilier și calculatoare prin atribuiri directe, în locul unor proceduri competitive. Buzoianu a cerut demisia conducerii ANM și a anunțat că raportul va fi transmis organelor competente.

Directoarea generală a ANM, Elena Mateescu, a respins solicitările de demisie și a susținut că neregulile semnalate vizează Departamentul de Achiziții, nu întreaga instituție sau activitatea sa directă.