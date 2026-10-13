Scandalul de la ANM ia amploare. Diana Buzoianu anunță ce se întâmplă cu Elena Mateescu și dezvăluie un blocaj major

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, stg, șefa ANM, Elena Mateescu, dr. Sursa foto: Hepta/ Antena 3 CNN

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat marți că va transmite Consiliului de Administrație al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) raportul Corpului de Control, care cuprinde neregulile identificate în urma verificărilor de la instituție. Demersul este însă complicat de faptul că forul de conducere al ANM nu poate lua decizii de mai multe luni, din lipsă de cvorum.

Potrivit ministrei, Consiliul de Administrație nu poate analiza situația conducerii instituției și nu poate lua decizii nici în privința altor probleme administrative. Printre riscurile semnalate de Buzoianu se numără imposibilitatea aprobării bugetului ANM până la finalul lunii octombrie, situație care ar putea genera probleme financiare pentru instituție.

Ministra susține că blocajul este provocat de neocuparea tuturor posturilor din Consiliul de Administrație și de dificultățile întâmpinate în reluarea concursurilor pentru ocuparea acestora.

Buzoianu afirmă că Ministerul Mediului a încercat, în ultimele luni, să reia procedura de selecție, însă Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) nu ar fi avut experți disponibili pentru organizarea concursului. De asemenea, două propuneri pentru ocuparea interimară a unor poziții în Consiliul de Administrație ar fi fost respinse.

Potrivit ministrei, AMEPIP nu a considerat că experiența de peste 15 ani în coordonarea activității didactice în domeniul meteorologiei îndeplinește condiția de minimum trei ani de experiență în conducere. Buzoianu a criticat această interpretare și a anunțat că a transmis luni o nouă propunere pentru ocuparea unui loc în Consiliul de Administrație, de această dată fiind vorba despre o persoană cu experiență în audit și domeniul financiar.

Ministerul așteaptă acum răspunsul AMEPIP, în condițiile în care, potrivit ministrei, deblocarea situației este urgentă atât pentru evaluarea conducerii ANM, cât și pentru aprobarea bugetului instituției.

Mesajul integral transmis de Diana Buzoianu „Decizia de a rămâne sau nu directoarea de la ANM în funcție aparține Consiliului de Administrație al ANM. Vom trimite raportul corpului de control către CA-ul ANM cu absolut toate neregulile identificate. Problema reală este că CA-ul ANM e nefuncțional de luni de zile pentru că nu au cvorum, deci nu poate lua decizii. De ce nu au cvorum? În urma concursurilor lansate nu au fost ocupate toate posturile pentru membri din CA. Am încercat de luni de zile să reluăm un concurs, dar AMEPIP nu a avut experți să ne trimită să dăm drumul la concurs - așa că nu s-au putut relua concursurile. Am încercat să trimitem 2 propuneri pentru interimat în CA-ul ANM, dar am primit un răspunsul oficial că oameni cu experiență de coordonare la catedră fix în domeniul de meteorologie de peste 15 ani de zile nu sunt considerați că au 3 ani de conducere de către AMEPIP. Un politician care a avut firma lui tata și s-a pus director la 18 ani pe ea, ar putea azi să îndeplinească această condiție, în această interpretare, și ar fi mai bun decât oameni cu zeci de ani experiență fix pe meteorologie. Așa că AMEPIP ne-a respins deja 2 experți cu o carieră întreagă în domeniu. Am trimis ieri către AMEPIP o nouă propunere pentru al treilea membru în Consiliul de Administrație al ANM. Un om cu experiență pe audit și financiar, având în vedere problemele identificate la ANM. Acum așteptăm să vedem răspunsul AMEPIP. Atenție. Lipsa validării unui membru de către AMEPIP pe diverse interpretări halucinante nu înseamnă doar că directoarea ANM, de exemplu, nu poate fi evaluată, ci și că bugetul ANM nu poate fi aprobat până la final de octombrie. Acest blocaj poate însemna riscuri financiare pentru ANM. Așa că răspunsul AMEPIP ar trebui să vină de urgență. Asta, sau blocajul acesta susținut de luni de zile are riscul de a produce pagube reale în perioada imediat următoare.”

Ce a descoperit Corpul de Control la ANM

Verificările de la Administrația Națională de Meteorologie au devenit publice după ce Diana Buzoianu a prezentat, în 10 octombrie, o serie de cheltuieli despre care a susținut că au fost realizate din fondurile instituției pentru produse fără legătură evidentă cu activitatea meteorologică.

Printre achizițiile semnalate de ministră s-au numărat articole vestimentare și accesorii de lux, lenjerie intimă, parfumuri, produse cosmetice, odorizante de cameră, decorațiuni, ceasuri inteligente și aranjamente florale. Pentru unele dintre aceste produse au fost prezentate și valori ale achizițiilor, inclusiv 119.750 de lei pentru parfumuri și 11.666 de lei pentru produse cosmetice, în perioada analizată.

Ulterior, ministra a prezentat și alte nereguli pe care susține că le-a identificat Corpul de Control, referitoare la achiziții de consumabile, mobilier și calculatoare prin atribuiri directe, în locul unor proceduri competitive. Buzoianu a cerut demisia conducerii ANM și a anunțat că raportul va fi transmis organelor competente.

Informațiile reprezintă constatările și acuzațiile prezentate public de ministră; stabilirea eventualelor răspunderi juridice revine autorităților competente.

Elena Mateescu refuză să demisioneze: „Nu mă consider vinovată”

Directoarea generală a ANM, Elena Mateescu, a respins solicitările de demisie și a susținut că neregulile semnalate vizează Departamentul de Achiziții, nu întreaga instituție sau activitatea sa directă.

În declarațiile acordate Antena 3 CNN, Mateescu a precizat că, după ce a primit solicitările Corpului de Control, a dispus un audit public intern pentru verificarea achizițiilor. Ea a afirmat că, în urma raportului preliminar al auditului, a sesizat Secția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției, la 12 august 2026.

Directoarea a explicat și că verificările au vizat utilizarea cardurilor instituției. Potrivit acesteia, dintre cele cinci carduri menționate, unul era pe numele său, dar fusese inactiv de la emitere, două erau la Departamentul de Achiziții și alte două la Departamentul Tehnic.

Mateescu a susținut că persoanele care au greșit trebuie să răspundă pentru faptele lor, însă a criticat modul în care au fost prezentate public acuzațiile, afirmând că acestea au afectat imaginea întregii instituții și a angajaților săi. Ea a spus că ar fi preferat o discuție cu ministra înainte ca disputa să fie purtată public.

Întrebată dacă își va da demisia, directoarea a răspuns că nu se consideră vinovată și că așteaptă finalizarea anchetei. În apărarea sa, a invocat cei 35 de ani de activitate în ANM și a afirmat că și-a construit cariera prin muncă. De asemenea, a declarat că este pregătită să se prezinte la audieri, dacă va fi chemată.

„Nu mă consider vinovată, las ancheta să își desfășoare cursul”, a afirmat Elena Mateescu, potrivit Antena 3 CNN