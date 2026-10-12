Șefa ANM explică de ce nu își dă demisia în scandalul cu Diana Buzoianu: „Lucrez de 35 de ani aici, mi-am construit cariera prin muncă”

Directorul general ANM, Elena Mateescu. Foto: Agerpres

Șefa Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a explicat, luni, că problemele găsite de Corpul de Control al Ministerului Mediului au fost descoperite la Departamentul Achiziții, iar oamenii care au încălcat legea nu mai lucrează în instituție. Întrebată dacă își va da demisia din fruntea instituției, așa cum cere ministrul Mediului, Diana Buzoianu, șefa ANM a spus că nu. Aceasta a subliniat că va merge la audieri, dacă este chemată, „cu capul sus, fără doar și poate”. „Nu mă consider vinovată, las ancheta să își desfășoare cursul și, sigur că da, cei vinovați să fie trași la răspundere”, a spus ea la Antena 3 CNN.

„În vara lui 2026, pe 6 iulie, am primit misiunea Corpului de Control al Ministerului Mediului, în cadrul căreia ni s-au solicitat situații privind procedurile de achiziții, de sistem, utilizate în ANM. La primele documente, am declanșat, în baza atribuțiilor pe care le am, o misiune de audit public intern pentru verificarea întregii activități de achiziții publice desfășurate.

În 6 august, ni s-a cerut verificarea plăților făcute cu cardul în cadrul sediului central. Precizez că, din cele cinci carduri, unul era pe numele meu, dar era inactiv de la emitere, două carduri erau la Achiziții și două la Tehnic.

În 12 august, ca urmare a raportului preliminar al misiunii de audit intern, am depus o sesizare la Secția de Investigare a Criminalității Economice – Secția 2 București, având în vedere misiunea și raportul preliminar.

Corpul de Control a efectuat, în săptămâna 6–10 august, misiunea cu prezență fizică la ANM, după care, pe parcursul lunii august, ni s-au cerut documente” a explicat șefa ANM.

Astfel, Mateescu subliniază că problema a fost la Departamentul de Achiziții, iar oamenii respectivi nu mai lucrează la ANM.

„La Departamentul de Achiziții s-au făcut anumite cumpărături, în baza cărora am făcut și sesizarea.

Nu am avut o discuție pe această temă (n.r. - cu Diana Buzoianu) și, pentru asta, îmi pare rău, pentru că s-a adus o anatemă asupra întregii instituții și, în primul rând, asupra salariaților. Eu nu contest că doi, patru sau cinci angajați care au greșit nu trebuie să plătească. Toți cei care greșim trebuie să plătim, dar a pune o anatemă asupra ANM, că „la ANM s-a făcut”, vă spun, nu vreau să mă victimizez, dar este o situație care putea fi rezolvată printr-un dialog corect înainte de a ieși public, să discutăm pe această temă și despre ce măsuri s-au întreprins”, a adăugat ea.

Elena Mateescu a subliniat că nu va demisiona din fruntea instituției, subliniind că nu se consideră vinovată.

„Nu, pentru că consider că fiecare salariat, conform fișei postului și atribuțiilor asumate prin aceasta, trebuie să răspundă pentru ceea ce face la locul de muncă. Atâta timp cât referatele respective sunt întocmite și aprobate în funcție de necesități, produsele și serviciile includ caracteristicile tehnice, facturile au viza de legalitate, iar încadrarea cheltuielilor se face la Contabilitate. Desigur că toți trebuie să răspundem în fața legii. La acest moment, această demisie este cerută. Nu mă consider vinovată, las ancheta să își desfășoare cursul și, sigur că da, cei vinovați să fie trași la răspundere.

Ceea ce pe mine m-a surprins în postarea de duminică este ultima frază, în care spune că „influencerii PSD susțin ca Mateescu să fie susținută în continuare în funcție”. Nu sunt un om politic, lucrez de 35 de ani în ANM, este singurul meu loc de muncă, mi-am construit o carieră prin muncă, am realizat proiecte foarte importante, iar vizibilitatea instituției se datorează echipei și colegilor”, a subliniat ea.

Întrebată dacă se așteaptă să fie chemată la audieri, Mateescu a spus: „Sigur că da. Și merg cu capul sus, fără doar și poate”.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat, duminică dimineaţă, alte rezultate ale verificărilor efectuate de Corpul de Control la ANM. După ce instituţia a fost acuzată că a achiziţionat lenjerie intimă de lux din bani publici, acum Buzoianu susţine că ANM a cumpărat consumabile, mobilă şi calculatoare prin contracte atribuite direct, şi nu prin licitaţie publică.