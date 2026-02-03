Grindeanu s-a dus în Israel și are întâlnire azi cu Netanyahu. Joi, se vede cu Herzog. PSD a anunțat programul vizitei oficiale

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu are o întâlnire oficială cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu. Sursa foto: Colaj Hepta

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a plecat astăzi în Israel, unde se va afla până joi, 5 februarie 2026, „într-o vizită oficială”. Acesta va avea o întrevedere cu preşedintele statului Israel, Isaac Herzog, iar cu premierul Benjamin Netanyahu se pare că a are o întâlnire chiar acum, potrivit programului transmis de Partidul Social Democrat.

Programul cuprinde, în prima zi a vizitei, o întrevedere cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. Întâlnirea are loc marţi începând cu ora 15:30, potrivit unui anunţ al PSD.

Miercuri, preşedintele Camerei Deputaţilor va avea întrevederi cu Preafericitul Theophilos III, Patriarhul Ortodox al Ierusalimului la Patriarhia Ortodoxă, Oraşul Vechi şi cu Ioan Meiu, superiorul Aşezămintelor Româneşti.

Seara, de la ora 19:00, Grindeanu va participa la un dineu oficial oferit de preşedintele Knesset-ului.

Joi, liderul PSD va avea o întrevedere cu Isaac Herzog, preşedintele Statului Israel, apoi va vizita Memorialul Holocaustului Yad Vashem.

Atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate în perioada 3-5 februarie de vicepreşedintele Natalia Intotero.

De ce nu poate veni Netanyahu în România: CPI a emis pe numele lui un mandat de arestare pentru crime de război în Gaza

CBenjamin Netanyahu nu poate veni în România deoarece Curtea Penală Internațională (CPI) a emis pe numele său, încă din noiembrie 2024, un mandat internațional de arestare pentru crime de război și crime împotriva umanității comise în Fâșia Gaza.

România este stat semnatar al Statutului de la Roma, tratatul care stă la baza CPI, ceea ce înseamnă că are obligația legală de a coopera cu instanța de la Haga și de a pune în aplicare mandatele de arestare emise de aceasta.

Potrivit deciziei CPI, există motive rezonabile să se creadă că Netanyahu, împreună cu fostul ministru al Apărării Yoav Gallant, a fost responsabil de privarea intenționată a populației civile din Gaza de bunuri esențiale pentru supraviețuire, precum alimente, apă, medicamente, electricitate și combustibil, între 8 octombrie 2023 și 20 mai 2024. Judecătorii consideră că aceste acțiuni au dus la o criză umanitară gravă, la moartea civililor, inclusiv a copiilor, și constituie crima de război prin înfometare, precum și alte crime împotriva umanității.

De asemenea, CPI reține că restricționarea ajutorului umanitar nu a fost justificată de o necesitate militară clară și că deciziile privind facilitarea ajutorului au fost luate doar sub presiunea comunității internaționale. În plus, limitarea accesului la materiale medicale a obligat medicii din Gaza să efectueze intervenții chirurgicale și amputații, inclusiv asupra copiilor, fără anestezice, ceea ce este calificat drept acte inumane și persecuție împotriva populației civile.

În acest context, dacă Benjamin Netanyahu ar intra pe teritoriul României, autoritățile române ar fi obligate, din punct de vedere legal, să îl aresteze și să îl predea Curții Penale Internaționale, motiv pentru care o vizită oficială sau privată în România este practic imposibilă în actualele condiții.