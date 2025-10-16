Guvern: Preţul apelor minerale la sursă, ajustat cu rata inflaţiei. Creştere de 0,013/1 litru de apă

Guvern: Preţul apelor minerale la sursă, ajustat cu rata inflaţiei creştere de 0,013/1 litru de apă. Foto: Agerpres

Guvernul a decis actualizarea preţului apelor minerale naturale la sursă, în funcţie de rata inflaţiei înregistrată în perioada 2021 – 2025. Măsura este prevăzută într-un memorandum adoptat joi care are ca scop corectarea valorii de referinţă pentru concesiunile privind exploatarea resurselor minerale naturale, relatează Agerpres.

Concret, tariful pentru apa minerală naturală la sursă va creşte de la 43,25 lei la 56,8 lei pentru 1.000 de litri ceea ce echivalează cu o majorare de aproximativ 0,013 lei pentru fiecare litru de apă. Executivul precizează că această ajustare nu va influenţa preţul final plătit de consumatori, întrucât modificarea are un impact foarte redus asupra costurilor de producţie ale îmbuteliatorilor.

„Ajustarea preţului apei minerale naturale la sursă pentru consum alimentar nu are niciun impact negativ asupra costurilor de producţie pentru îmbuteliatori, deci nu ar trebui să implice o creştere a preţului la raft a apei îmbuteliate”, se arată în comunicatul Guvernului.

Autorităţile mai subliniază că, în perioada 2022 – 30 iunie 2025, tariful la sursă nu a fost modificat deloc, iar actualizarea reflectă exclusiv evoluţia inflaţiei din ultimii ani.

Prin această măsură, Guvernul urmăreşte o aliniere a redevenţelor şi tarifelor pentru resursele naturale la realităţile economice actuale, în contextul creşterii generale a costurilor de producţie şi al necesităţii unei administrări mai eficiente a resurselor naturale.