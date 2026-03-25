Guvernul ar putea compensa prețul la pompă, spune consilierul lui Bolojan: Banii colectați suplimentar din TVA vor fi dați înapoi

Ionuț Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan, a declarat la Antena 3 CNN că Guvernul ar putea compensa prețurile la carburanți, într-o formă similară cu cea din 2022, când a avut loc criza prețurilor la energie ca urmare a războiului din Ucraina. El a precizat însă că spațiul de manevră pe care Guvernul îl are acum este cel creat de TVA-ul colectat suplimentar din prețurile mai mari la combustibili.

Întrebat despre reducerea accizei sau a TVA-ului, Ionuț Dumitru a precizat: “Noi am crescut TVA-ul anul trecut. Acum spuneți că Guvernul ar trebui să scadă TVA-ul!? Ceea ce a spus premierul e următorul lucru: toate resursele create de acest preț mai mare, acest TVA colectat mai mult la buget se va transpune, va fi dat înapoi”. Întrebat cum se va face acest lucru, Ionuț Dumitru a răspuns: “cum s-a dat în 2022”.

El a precizat că “e o chestiune de zile până când va fi adoptat acest pachet, dar încă se discută. Până la urmă se va găsi o formulă care să se încadreze în anvelopa bugetară”.

Ionuț Dumitru a precizat că măsurile nu trebuie să perturbe fluxul de aprovizionare: “Trebuie luate niște măsuri care ajută și nu încurcă, noi avem în momentul de față nevoie să nu asistăm la penurie. Riscul acesta e mic, dar măsurile pe care le luăm ar trebui să mențină fluidizarea aprovizionărilor”.

De asemenea, consilierul lui Ilie Bolojan a precizat că măsurile trebuie să se încadreze în constrângerile bugetare pe care le avem.

“O țară care are încă deficite bugetare foarte mari, 6,2% din PIB, cât este ținta pentru anul acesta, nu poate spune că are un spațiu de manevră foarte ridicat. Noi avem o constrângere esențială să reducem deficitul bugetar. Sigur că în astfel de situații cum este acest șoc pe care îl vedem cu toții ar fi trebuit să avem spațiu fiscal, dar nu îl avem”.

El a mai spus că spațiul de manevră pe care Guvernul îl are este cel creat de TVA-ul colectat suplimentar din prețurile mai mari la combustibili: “Dacă la un preț de 8 lei combustibili la pompă, prețul pe care îl aveam înainte de această creștere, aveam un TVA în jur de 1,38 pe litru, astăzi la un preț de 10 lei, e un preț de 1,73 de lei pe litru. E vorba de un câștig de 35 de bani TVA în plus. Discutăm de un impact de câteva săptămâni. Dacă s-ar stabiliza prețurile petrolului și prețurile la pompă ar rămâne aici, pe un an întreg putem face un calcul foarte simplu, câte milioane de tone se consumă anual în România”.

Precizările lui Ionuț Dumitru vin în contextul în care PSD cere Guvernului să reducă accizele la carburanți și critică Executivul pentru că a intervenit „târziu” în criza prețurilor benzinei și motorinei.

De asemenea, social-democrații susțin că măsurile anunțate de Executiv sunt „prea mici” în raport cu majorările prețurilor la pompă de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu.