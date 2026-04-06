Guvernul pregăteşte înăsprirea legislaţiei pentru exploatarea agregatelor minerale din terasele râurilor

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a dispus luni, într-o şedinţă de lucru la Palatul Victoria, intensificarea controalele în teren la operatorii care exploatează agregate minerale din albiile cursurilor de apă şi înăsprirea legislaţiei în scopul eliminării abuzurilor, instituirii unor mecanisme stricte de verificare şi protejării resurselor naturale, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Guvernului României, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a crescut deja controalele exponenţial pe acest domeniu şi va lansa noi controale tematice pentru balastiere.

"Într-o şedinţă de lucru desfăşurată astăzi (n.r.: luni), la Palatul Victoria, prim-ministrul a cerut Ministerului Mediului, Administraţiei Naţionale a Apelor Române, Gărzii Naţionale de Mediu şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon să lucreze, sub coordonarea Cancelariei prim-ministrului, la modificarea legislaţiei, în baza unui calendar accelerat", se arată în comunicat.

Este un domeniu în care Ministerul Mediului are deja propuneri consolidate în urma rapoartelor lansate anul acesta, evidenţiază sursa citată.

"Coordonatele stabilite de premierul Bolojan au în vedere introducerea unei limite pentru durata licenţei pentru realizarea amenajărilor piscicole şi lacurilor de agrement, a suprafeţei luciului de apă şi a adâncimii la care se face exploatarea. De asemenea, este avută în vedere instituirea unor mecanisme stricte de verificare a respectării obligaţiilor contractuale asumate de către operatorii economici la obţinerea avizelor şi/sau licenţelor, inclusiv executarea garanţiilor financiare destinate refacerii mediului acolo unde nu au fost respectate obligaţiile asumate de către operatorii economici", se menţionează în comunicat.

Actul normativ care va include aceste modificări legislative va fi aprobat cu prioritate de Guvern, specifică sursa citată.

"Legislaţia va fi completată şi de măsuri de control aplicate prin platforma Radarul Balastierelor, care va fi lansată de Ministerul Mediului, alături de inspectorul balastierelor, site care a fost lansat de o săptămână şi are deja peste 30.000 de accesări", conform comunicatului.

De asemenea, premierul Bolojan a cerut instituţiilor statului să colaboreze şi să pună la dispoziţie datele necesare pentru intensificarea controalelor în teren, având în vedere că potrivit analizei preliminare realizată de Apele Române, în ultimii 10 ani au fost emise peste 1.200 de avize de gospodărire a apelor pentru obiective declarate drept iazuri piscicole, însă mai puţin de 10% dintre acestea au fost finalizate ca atare.

"Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a analizat situaţia exploatărilor de agregate minerale realizate sub pretextul amenajării de iazuri piscicole, pentru perioada 2015-2025. Potrivit datelor, în perioada 2015-2025 au fost emise peste 1.200 de avize de gospodărire a apelor pentru obiective declarate drept iazuri piscicole, însă mai puţin de 10% dintre acestea au fost finalizate ca atare", precizează comunicatul Guvernului.

De asemenea, analiza ministerului arată că, prin autorizaţiile emise pentru iazuri piscicole, au fost exploatate peste 230 de milioane de metri cubi de agregate minerale în perioada menţionată, fenomenul este concentrat în mai multe bazine hidrografice, iar datele indică o corelare între amplasarea acestor exploatări şi marile şantiere de infrastructură.

ANRMPSG va contribui cu informaţii şi expertiză la modificarea legislaţiei, în scopul protejării resurselor naturale şi al respectării condiţiilor pentru emiterea riguroasă a licenţelor şi avizelor de exploatare, evidenţiază sursa citată.

La întâlnirea de lucru de la Palatul Victoria, împreună cu prim-ministrul Ilie Bolojan au participat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, şi reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale a Apelor Române, Gărzii Naţionale de Mediu şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon.