Guvernul propune reguli mai dure pentru racordarea la rețeaua electrică. Bolojan: Fără speculă și reguli proaste

Prețurile la energie au crescut în ultimele luni. Sursa foto: Getty Images

Cancelaria premierului propune înăsprirea condiţiilor de racordarea la reţeaua electrică, inclusiv garanții financiare mai mari, pentru a descuraja proiectele neserioase sau speculative. Ilie Bolojan a transmis că „prețurile ridicate și instabilitatea din piață sunt rezultatul unor blocaje” și că, în acest context, a trimis o propunere către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) privind modificarea regulamentelor prin creșterea garanțiilor pentru dezvoltatorii de proiecte din domeniu.

„În prezent, doar o mică parte dintre proiectele aprobate ajung efectiv să fie construite, ceea ce indică existenţa unui fenomen speculativ semnificativ”, a transmis Guvernul, într-un comunicat de presă.

Cancelaria prim-ministrului a trimis către ANRE, miercuri, o serie de propuneri în cadrul dezbaterii publice privind modificarea regulilor pentru racordarea la rețeaua electrică, între acestea fiind și cea referitoare la creșterea mai consistentă a garanției financiare.

ANRE vizează creșterea garanției de la 5% la 20% din tariful de racordare, măsură necesară, dar nu este suficientă pentru a rezolva problema, apreciază Cancelaria, care propune măsuri mai ferme și mai eficiente.

„În primul rând, creșterea mai consistentă a garanției financiare, prin una dintre următoarele două variante: o garanție fixă, de 30 euro pentru fiecare kW instalat - o formulă simplă și transparentă, care leagă direct valoarea garanției de dimensiunea proiectului; o formulă mixtă, care combină 50% din tariful de racordare cu 20 euro/kW instalat, astfel încât să fie luate în calcul atât dimensiunea proiectului, cât și costurile reale din rețea.

Ambele variante conduc la un nivel al garanției suficient de ridicat pentru a descuraja proiectele neserioase, dar fără a bloca investițiile reale”, precizează sursa citată.

Ilie Bolojan: „Avem rețele blocate de proiecte speculative, companii de stat cu indicatori de performanță nerelevanți”

Premierul Ilie Bolojan a precizat că energia este unul dintre domeniile esențiale pentru dezvoltarea României, iar prețurile ridicate și instabilitatea din piață sunt rezultatul unor blocaje.

El a mai subliniat că toate problemele din acest sector se traduc în costuri mai mari pentru economie și pentru cetățeni.

„Energia este unul dintre domeniile esențiale pentru dezvoltarea României. Astăzi, prețurile ridicate și instabilitatea din piață sunt rezultatul unor blocaje, al unor reguli care au încurajat specula și ineficiența și al unor întârzieri în investiții care s-au acumulat în timp.

Avem rețele blocate de proiecte speculative, companii de stat cu indicatori de performanță nerelevanți, o piață afectată de volatilitate și întârzieri în dezvoltarea capacităților de stocare și a marilor investiții.

Toate acestea se traduc în costuri mai mari pentru economie și pentru cetățeni. Astăzi am semnat și am trimis o propunere către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, în contextul dezbaterii care va avea loc mâine, privind modificarea regulamentelor prin creșterea garanțiilor pentru dezvoltatorii de proiecte din domeniu.

Scopul este ca proiectele speculative, care ocupă capacități în rețea fără a fi implementate, să își piardă autorizațiile, iar proiectele care dispun de finanțare să poată fi realizate într-un timp cât mai scurt, contribuind astfel la creșterea producției de energie”, a transmis Ilie Bolojan, miercuri, într-o postare pe Facebook.

Pentru a corecta aceste probleme, trebuie intervenit simultan pe două planuri: creșterea producției de energie și ordine în modul în care funcționează piața, a adăugat acesta.

Premierul reamintește că săptămâna trecută, în cadrul unei conferințe de presă la Palatul Victoria, a prezentat cinci direcții de acțiune pentru dezvoltarea domeniului energiei electrice: deblocarea investițiilor reale; creșterea performanței companiilor de stat din domeniul energiei; reducerea distorsiunillor din piața de energie; creșterea capacităților de stocare; susținerea investițiilor strategice.

„Aplicarea acestor măsuri înseamnă corectarea unor disfuncționalități majore care astăzi țin prețurile sus și blochează dezvoltarea. Primele efecte trebuie să apară din această toamnă, iar pe parcursul anului viitor, românii trebuie să vadă o piață mai stabilă și prețuri mai corecte la energie”, a mai subliniat Bolojan.