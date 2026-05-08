Hidroelectrica, replică pentru Bolojan: Nu s-a cerut completarea ordinii de zi pentru suspendarea șefului Consiliului de Supraveghere

Hidroelectrica arată că informațiile au fost făcute publice înaintea unei notificări oficiale. Foto: Hepta

Hidroelectrica susține că nu a primit până în prezent o solicitare oficială din partea Ministerului Energiei pentru completarea ordinii de zi a AGA din 29 mai, după ce acționarul majoritar a anunțat public intenția de suspendare a președintelui Consiliului de Supraveghere, Silviu Răzvan Avram, apropiat de Sorin Grindeanu.

Compania avertizează că divulgarea informației înaintea notificării formale și în afara canalelor oficiale ale pieței de capital poate încălca regulile privind informațiile privilegiate, afectând transparența, tratamentul egal al investitorilor și stabilitatea guvernanței corporative.

“Potrivit prevederilor Legii nr. 24/2017, art. 105 alin. (3) lit. a), completarea ordinii de zi a adunărilor generale se realizează prin transmiterea unei solicitări formale către emitent, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termenele prevăzute de lege, urmând ca emitentul să asigure publicarea și diseminarea acesteia prin canalele oficiale de raportare către piață, respectiv prin sistemul Bursei de Valori București („BVB”) și mecanismele reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”).

În situația de față, ordinea de zi a AGA convocată pentru data de 29 mai 2026 poate fi completată până la data de 14 mai 2026, astfel încât convocatorul completat să fie publicat în Monitorul Oficial în data de 18 mai 2026, ulterior aprobării formale de către Directorat.

Totodată, conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, art. 83^1 lit. b), precum și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, art. 234 alin. (1) lit. b), constituie informație privilegiată „solicitarea adresată de acționarii îndreptățiți să convoace/să completeze convocatorul AGA”.

Hidroelectrica arată că informațiile au fost făcute publice înaintea unei notificări oficiale, ceea ce a împiedicat compania să le verifice și să le comunice în mod corect pieței, în conformitate cu obligațiile legale de transparență.

“Astfel, la data prezentei, Hidroelectrica nu a recepționat o solicitare formală de completare a ordinii de zi din partea acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei, însoțită de documentația aferentă prevăzută de cadrul legal aplicabil.

În acest context, informațiile privind intenția de suplimentare a ordinii de zi au fost făcute publice prin intermediul unui comunicat de presă anterior primirii de către emitent a unei solicitări oficiale de completare a ordinii de zi, fapt care a generat imposibilitatea societății de a verifica, analiza și comunica în mod corespunzător informația către piață, în conformitate cu obligațiile legale ce revin unui emitent listat”.

Hidroelectrica arată că subiectul privind posibila suspendare a președintelui Consiliului de Supraveghere este unul sensibil, cu impact potențial asupra percepției investitorilor, reputației companiei și evoluției acțiunilor. În acest context, transmiterea informației în timpul ședinței de tranzacționare, înainte de o comunicare oficială, poate genera volatilitate și interpretări incomplete în piață.

“În plus, având în vedere natura informației comunicate și calificarea expresă a acesteia drept informație privilegiată de către legislația pieței de capital, modalitatea de diseminare utilizată ridică serioase preocupări din perspectiva respectării obligațiilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață (MAR), cu precădere în ceea ce privește prevenirea divulgării selective de informații și menținerea integrității pieței.

Publicarea unui comunicat prin canale externe mecanismelor oficiale de informare a pieței, în absența unei raportări curente realizate de emitent și anterior notificării oficiale a societății ridică îngrijorări din perspectiva respectării principiilor de guvernanță corporativă și a obligației de asigurare a tratamentului egal al acționarilor și investitorilor, prevăzute atât de Legea nr. 24/2017, cât și de OUG nr. 109/2011. În cazul unui emitent listat, informațiile susceptibile de a influența deciziile investiționale trebuie comunicate pieței într-o manieră simultană, completă și nediscriminatorie, prin intermediul canalelor oficiale de raportare, orice abatere de la acest mecanism fiind susceptibilă să genereze asimetrii informaționale între diferitele categorii de investitori și să afecteze accesul egal la informație al acționarilor minoritari”, transmite Hidroelectrica.

Totodată, Hidroelectrica atrage atenția că transmiterea de informații în afara mecanismelor oficiale de raportare poate crea dezechilibre informaționale și poate încălca principiile de guvernanță corporativă și tratament egal al acționarilor, inclusiv al acționarilor minoritari.

În final, compania reafirmă că orice demers privind modificarea ordinii de zi a AGA trebuie realizat strict prin procedurile legale și prin canalele oficiale ale pieței de capital, pentru a asigura transparență, echitate și stabilitate în relația cu investitorii.

“În acest context, transmiterea unor mesaje publice cu pronunțat caracter politic, anterior parcurgerii mecanismelor corporative și de raportare specifice pieței de capital, poate fi interpretată ca o ingerință de natură politică în funcționarea unei societăți listate, cu potențial de afectare a percepției investitorilor asupra stabilității cadrului de guvernanță corporativă.

Având în vedere obligațiile stricte incidente emitenților listați în materia transparenței, prevenirii divulgării selective de informații și asigurării integrității pieței de capital, inclusiv cele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață (MAR), se impune ca orice demers privind completarea ordinii de zi a adunărilor generale să respecte în mod riguros mecanismele și canalele oficiale prevăzute de legislația aplicabilă, astfel încât toți investitorii să beneficieze de acces egal, simultan și nediscriminatoriu la informațiile relevante privind emitentul, evitându-se apariția unor premise susceptibile să afecteze funcționarea ordonată, transparentă și echitabilă a pieței de capital”.

Precizările vin după ce Ministerul Energiei a anunțat că Adunarea Generală a Acționarilor Hidroelectrica va propune suspendarea din funcție a președintelui Consiliului de Supraveghere al companiei, Răzvan Avram, prin intermediul unui act adițional la contractul său de mandat. Măsura vine în contextul în care acesta are calitatea de inculpat într-un dosar de luare de mită.