ÎCCJ acuză presiuni și încălcarea independenței justiției, după ce Bolojan a anunțat că va sesiza CCR pe tema salariilor magistraților

Curtea Supremă avertizează că acțiunea Guvernului afectează independența justiției. Foto: Hepta

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) acuză Guvernul că exercită presiuni asupra justiției, după ce premierul a anunțat că va sesiza Curtea Constituțională în scandalul salariilor restante ale magistraților.

Curtea Supremă avertizează că acțiunea Guvernului afectează independența justiției și încrederea cetățenilor în actul de judecată, într-un comunicat intitulat "presiunile Guvernului asupra justiţiei exercitate sub pretextul unui conflict juridic de natură constituţională".

"Înalta Curte nu va intra într-o polemică publică asupra unor chestiuni de drept care fac obiectul unui proces pendinte. Aceste aspecte vor fi analizate exclusiv în cadrul procedurilor prevăzute de lege, cu respectarea deplină a competențelor constituționale ale fiecărei autorități publice.

Este, însă, fără precedent ca, înainte de soluționarea definitivă a unui litigiu, una dintre părțile din proces să califice public conduita instanței drept neconstituțională și să formuleze acuzații privind depășirea competențelor acesteia. Cu atât mai mult cu cât asemenea afirmații provin din partea unui Guvern demis şi aflat în exercitarea limitată a atribuțiilor constituționale, exclusiv pentru administrarea treburilor publice până la învestirea unuia cu puteri depline. Competenţele acestuia nu pot fi extrapolate la inițierea unor demersuri constituționale sau procedurale care exced administrării curente, nici măcar sub argumentul unei pretinse conexități cu aceasta, potrivit art. 110 alin. (4) din Constituţie".

Înalta Curte de Casație și Justiție spune că independența justiției presupune ca procesele să fie soluționate în sala de judecată, prin hotărâri motivate, și nu influențate de declarații publice ale uneia dintre părțile aflate în litigiu.

"O asemenea conduită afectează independența justiției și încrederea cetățenilor că litigiile sunt soluționate exclusiv în fața instanțelor, pe baza legii și a argumentelor juridice, iar nu prin calificări publice anticipate sau prin presiuni exercitate în spațiul public.

Într-un stat de drept, argumentele juridice se susțin în fața instanței de judecată. Independența justiției presupune ca procesele să fie soluționate în sala de judecată, prin hotărâri motivate, și nu influențate de declarații publice ale uneia dintre părțile aflate în litigiu".