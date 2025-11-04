Ilie Bolojan a stabilit cu amiralul Pierre Vandier care sunt prioritățile României în NATO

1 minut de citit Publicat la 19:14 04 Noi 2025 Modificat la 19:14 04 Noi 2025

Ilie Bolojan a stabilit cu amiralul Pierre Vandier care sunt prioritățile României în NATO. Sursa foto: gov.ro

Premierul României s-a întâlnit, marţi, la Palatul Victoria, cu amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare-SACT, pentru a discuta despre prioritățile ţării noastre în NATO şi modernizarea Armatei, conform unui comunicat al Guvernului.

"Prim-ministrul României Ilie Bolojan l-a primit astăzi, la Palatul Victoria, pe amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare-SACT, pentru a discuta prioritățile României în cadrul NATO și modul în care armata și industria românească de apărare se adaptează transformărilor tehnologice necesare pentru a face față provocărilor în materie de securitate.

Premierul a subliniat că obiectivul României este consolidarea poziției Alianței de descurajare și o politică solidă de apărare pe termen lung, iar eforturile de modernizare ale armatei și de relansare a industriei naționale de apărare susțin această direcție.

România susține proiectul Santinela Estică, menit să asigure o vigilență sporită și o consolidare a rolului de descurajare și a capacității de apărare a Flancului Estic, și va contribui la implementarea acestuia.

În cadrul întâlnirii, au mai fost abordate aspectele legate de modul în care poate fi intensificată cooperarea industrială între aliați și asigura transferul de soluții tehnologice la zi pentru a sprijini eforturile de modernizare a capabilităților. În acest sens, trebuie menținută o coordonare strânsă UE-NATO și utilizarea instrumentelor UE, cum este Programul SAFE, pentru a crește investițiile și a asigura modernizarea industriei naționale de apărare", conform comunicatului.

Șeful NATO vine în România

Preşedintele Nicuşor Dan îl va primi, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianţei, informează Administraţia Prezidenţială.

Vizita lui Rutte are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare - NATO-Industry Forum (Bucureşti, 5 - 6 noiembrie), eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele aliate.