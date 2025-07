Ilie Bolojan: Guvernele din ultimii ani au plătit magistraților 2 miliarde de euro pentru drepturi salariale obținute în instanță

Premierul Ilie Bolojan, 29 iulie 2025. Sursa foto: Guvernul României

În ultimii ani au existat peste 20.000 de acțiuni în instanță declanșate de magistrați pentru drepturi salariale, din cauza legii salarizării care este „neclară, interpretabilă”, susține premierul Ilie Bolojan.

„Această situație, care tine atât de calitatea legislației, cât dar si de interpretarea ei, ne-a dus in situația în care în ultimii ani am avut peste 20.000 de acțiuni in instanțele din România generate de oameni din sistemul de justiție pentru drepturi salariale care s-au bazat pe aspecte de discriminare salarială, faptul că la un parchet special sunt salarii mai mari decât la un parchet normal – a fost considerată o discriminare, pe acordarea de sporuri, pe despăgubiri pentru condiții necorespunzătoare de muncă.

Guvernele României din ultimii ani au pregătit și au trebuit să plătească prin titluri executorii aproximativ 10 miliarde de lei, deci aproximativ 2 miliarde de euro diferențe salariale în acest sistem.

S-au făcut parțial eșalonări, de exemplu cea de anul trecut nu a fost încă achitată și de asemenea înțeleg că mai există încă un stoc de sentințe pentru că aceste sume au fost recalculate, au fost evaluate, alte miliarde de lei. Ceea ce înseamnă un sistem impredictibil de salarizare, ceea ce înseamnă pentru statul român sume importante de bani pe care nu le poate prevedea, pentru care nu există estimări de la un an la altul”, a declarat Ilie Bolojan, marți, într-o conferință de presă.

Modificarea legii salarizării s-ar putea face la toamnă

El a spus că „pentru stabilitate și predictibilitate trebuie modificată legea salarizării, lucru care s-ar putea întâmpla la toamnă”: „Ar putea fi evitate aceste zeci de mii de procese care oricum sunt nelalocul lor”.

