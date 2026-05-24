Ilie Bolojan: Nu poți să contribui la modernizarea României cu 15% în Parlament, mai ales dacă ai parteneri pe care nu te poți baza

Premierul demis al României, Ilie Bolojan, a spus duminică, de ziua PNL, că nu poți contribui la modernizarea României cu 15% în Parlament. „Trebuie să înțelegem asta, mai ales dacă ai parteneri pe care nu te poți baza, care nu-și respectă înțelegerile, care nu respectă țara noastră”, a subliniat el.

„De dimineață am fost la slujbă, la biserica ctitorită de Brătieni. Am stat liniștit acolo, în spate, dar după ce s-a terminat predica și se aștepta să meargă credincioșii să fie miruiți, a venit o doamnă la mine și mi-a spus discret: «Prin noi înșine». Atât mi-a spus.

Și cred că această deviză a Brătienilor pentru Partidul Național Liberal astăzi este mai actuală ca oricând și, fiind la o întâlnire mare cu organizația din București, se cuvine să vă mulțumesc pentru că ați demonstrat că această deviză este valabilă și la alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei, atunci când, propunând cel mai bun candidat pe care îl putea propune partidul nostru, primarul care a demonstrat la Sectorul 6 că se poate schimba fața sectorului, dumneavoastră ați făcut campania, le-ați explicat bucureștenilor că merită să voteze un primar care sunt convins că va face o treabă cel puțin la fel de bună și la Primăria Generală”, a spus Ilie Bolojan.

„Și asta trebuie să facem și în perioada următoare, ca să poți influența decisiv ceea ce se întâmplă în țară, ca să poți contribui la modernizarea României. Nu poți să faci acest lucru cu 15% în Parlament. Trebuie să înțelegem asta, mai ales dacă ai parteneri pe care nu te poți baza, care nu-și respectă înțelegerile, care nu respectă țara noastră.

Și atunci partidul nostru nu are decât o singură soluție pentru a putea face într-adevăr ceea ce este nevoie pentru țara noastră, pentru a fi un factor decisiv în modernizarea țării.

Asta înseamnă că în următorii doi ani de zile e nevoie să reorganizăm partidul, să-l deschidem către oamenii valoroși, către oamenii care lucrează în țara asta, care vor un stat eficient, care vor instituții care nu sunt administrate ca niște feude de către cei care le conduc și sunt puse în serviciul cetățenilor, care vor o guvernare în care nu sunt tolerate privilegiile, care face lucrurile cu dreptate, care creează condiții pentru dezvoltare”, a subliniat el.

Mai mult, el a mai spus că „unde sunt liberali în funcție să se perceapă că în administrația locală este o bună organizare”.

„Iar acolo unde sunt liberali în funcție să se perceapă că în administrația locală este o bună organizare, este ordine, este siguranță în acele comunități, se respectă tradițiile, se creează condiții pentru dezvoltare și asta trebuie să facem în anii următori.

Și sunt convins că, promovând performanța, așa cum au făcut-o și colegii noștri în aceste zile, acordând premii la Iași, la Argeș, premiind oameni care sunt repere în comunitățile lor, aducând acești oameni în partidul nostru, folosind experiența pe care am acumulat-o în acești ani, să putem să convingem mai mulți români că una dintre soluțiile importante pentru modernizarea României sunt partidele, partide puternice, partide de încredere”, a adăugat Bolojan.

Ciprian Ciucu: „Simt mult optimism și simt multă încredere”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a spus duminică, de ziua PNL, că, deși când pică un Guvern sentimentul ar trebui să fie unul pesimist, el simte „mult optimist și multă încredere”. „Sunt convins că, în perioada următoare, (n.r. - partidul) va lua deciziile corecte, deciziile responsabile”, a spus el.

„Faptul că atât de mulți dintre dumneavoastră au venit astăzi să fie la sărbătoarea partidului nostru îmi dă foarte multă speranță. Ieri am fost la organizația PNL Olt. De asemenea, oamenii erau foarte, foarte entuziaști, deși poate este contraintuitiv, pentru că ar trebui, atunci când pică Guvernul, să fie pesimiști. Dar simt mult optimism și simt multă încredere, un sentiment pe care nu întotdeauna, în ultimii mulți ani, l-am simțit aici, în Partidul Național Liberal.

Sunt convins că, în perioada următoare, va lua deciziile corecte, deciziile responsabile.

Sunt convins că organizația de București, din care dumneavoastră faceți parte, va lua deciziile corecte, deciziile responsabile și sunt absolut convins, pentru că am foarte multe discuții cu dumneavoastră. Sunt absolut convins că partidul nostru va crește noi generații de liberali și că, așa cum ieri era Valeriu Stoica, așa cum era Ludovic Orban, de ce nu, este dintre liberalii care ar trebui poate să revină printre noi, așa cum ei au fost în trecut și noi vom fi în trecut, dar alături de dumneavoastră, alături de noile generații de liberali, este PNL București”, a spus Ciucu.

Primarul general a subliniat că, este foarte important să fim asumați”.

„Este organizația care își va găsi destul de repede, mă aștept eu, azi, drumul, orientarea, astfel încât, la alegerile din 2028, să venim întăriți împreună. Asta este foarte important, să fim împreună și să fim asumați, pentru că eu simt că am și o altă răspundere, nu doar pe cea pe care o am ca prim-vicepreședinte.

Și încă o dată vă mulțumesc că m-ați votat în urmă cu un an, aproximativ un an și ceva, și am și răspunderea pentru modul în care voi administra Bucureștiul. Astăzi contează foarte mult, contează mult mai puțin propaganda. Ați văzut că propaganda are limitele ei. Ceea ce contează este să livrezi ceea ce contează, să-ți faci ședințele la timp, să livrezi proiectele la timp, să-ți asumi proiectele grele, care nu întotdeauna sunt cele mai populare, pentru că aduc disconfort, dar să le faci, să le termini la timp și să îmbunătățești viața oamenilor. Este ceea ce mi-am propus din poziția de primar general.

În primul rând, să nu ne facem de rușine, ci, din contră, bucureștenii să ne vadă ca pe acea soluție serioasă, care nu vorbește mult, care spune adevărul și spune ceea ce se poate face și ceea ce nu se poate face, dar care își asumă să facă ceea ce este corect pentru oraș, chiar dacă nu întotdeauna este popular”, a mai spus el.