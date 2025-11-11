Înainte de discuțiile de la Cotroceni, Grindeanu spune că declarațiile Oanei Gheorghiu sunt "populiste", dar reacția CSM "e exagerată"

Sorin Grindeanu spune că declarațiile Oanei Gheorghiu sunt "populiste". Foto: Hepta

Președintele PSD Sorin Grindeanu a spus marți că declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu "se înscriu în registrul declarațiilor politice populiste și iresponsabile", care însă "nu se sancționează penal în România", context în care a apreciat ca fiind "exagerată" reacția CSM.

Grindeanu a spus că apreciază că Președintele Nicușor Dan a chemat liderii Coaliției la consultpri pe subiectul pensiilor magistraților, pe care l-a descris ca pe un subiect crucial pe care Guvernul, din păcate, nu a reușit să îl gestioneze corespunzător.

"Declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu se înscriu în registrul declarațiilor politice populiste și iresponsabile, însă populismul nu se sancționează penal în România. De aceea, consider drept o reacție exagerată demersul CSM. Orice om politic are dreptul la opinie indiferent că este la putere sau în opoziție.

Pe de altă parte, îmi doresc ca, de această dată, să ajungem rapid la o formă a legii care să fie constituțională. Dincolo de retorica politică, acesta a fost mereu obiectivul PSD: să îndeplinim jalonul și să atragem banii din PNRR, în loc să creștem taxe. Trebuie să depășim tensiunile și nivelul declarațiilor politice și să demonstrăm maturitate politică, nu orgolii.

Răspunderea este mare: nu ne putem juca cu astfel de subiecte, chiar dacă unii cred că acest lucru este aplaudat pe rețelele de socializare.

PSD este pregătit să deblocheze situația pentru identificarea unei soluții instituționale care să rezolve problema pensiilor magistraților și să ne permită să luăm cele 231 de milioane de euro din PNRR", a scris Grindeanu pe Facebook.

Pensiile magistraţilor au devenit subiect de "campanie politică", a afirmat, marţi, Preşedintele Nicuşor Dan, care a susţinut că, în acest context, procurorii şi judecătorii sunt "vinovaţi de serviciu". El a făcut aceste declarații înainte de discuțiile de la Cotroceni cu liderii Coaliției, pe agendă fiind subiectul pensiilor magistraților.

Totodată, Nicușor Dan a spus că declarația vicepremierului Oanei Gheorghiu - care a spus că pensiile magistraților sunt ”un Caritas”, și că pentru plata acestora se iau bani de la copii - "a fost nefericită", iar "reacția CSM a fost mult exagerată". "Nu voi semna cererea de avizare a urmăririi penale", a spus Președintele, care a adăugat că "Toată lumea greșește, nu e o greșeală așa mare".

Consiliul Superior al Magistraturii a sesizat, luni, Parchetul, împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, pentru ”săvârșirea infracțiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare prevăzută de dispoziţiile art. 369 din Codul Penal”.