Încep consultările la Cotroceni. Surse: Nicușor Dan va avea discuții astăzi cu o parte din liderii fostei Coaliții

2 minute de citit Publicat la 10:56 06 Mai 2026 Modificat la 10:59 06 Mai 2026

Președintele Nicușor Dan va avea miercuri discuții cu liderii fostei Coaliții, în încercarea de a găsi o rezolvare la criza politică după ce Guvernul Bolojan a fost demis, au declarat surse politice. Nu se știe momentan cine va participa la aceste consultări azi.

Surse politice spun că discuțiile de la Cotroceni vor deveni mai intense în perioada următoare. Dacă până acum Nicușor Dan se consulta cu Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan destul de rar, liderii fostei coaliții ar urma acum să fie mai prezenți la Cotroceni.

Chiar astăzi, o parte dintre liderii fostei coaliții ar urma să ajungă la Palatul Cotroceni, însă nu este clar, deocamdată, cine va participa la discuții. Premierul se află la Guvern, iar Sorin Grindeanu este la Parlament, însă nu este exclus ca aceștia să ajungă astăzi la Cotroceni.

Nicușor Dan își dorește o rezolvare a crizei politice. Potrivit surselor citate, nu există așteptări ca o soluție să fie găsită în următoarele zile, însă până la sfârșitul săptămânii viitoare ar urma să aibă loc mai multe întâlniri între președinte și liderii fostei Coaliții. Deocamdată, este exclusă o întâlnire cu liderii Opoziției.

Totuși, de la sfârșitul săptămânii viitoare, este posibil ca Nicușor Dan să convoace consultări oficiale, potrivit Constituției, inclusiv cu partidele din Opoziție. În urma acestor consultări, ar putea fi anunțată și o desemnare de premier.

Rămâne însă de văzut dacă persoana desemnată va reuși să construiască o majoritate parlamentară.

Cel mai probabil, o soluție ar putea fi găsită până la sfârșitul lunii iunie. Lideri politici spun însă că și acest termen este unul optimist, în condițiile în care nu există încă o înțelegere sau o disponibilitate reală de dialog între PSD și PNL.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că Guvernul a fost demis şi, deşi nu e un moment fericit într-o democraţie, este însă o decizie democratică a Parlamentului. El a invitat la calm, arătând că România este un stat stabil şi are o direcţie. Şeful statului a spus că va începe consultări informale cu partidele şi că vom avea un guvern pro-occidental, într-un termen rezonabil. Nicuşor Dan a mai afirmat că exclude anticipatele.

"Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Voi începe cu consultări informale şi, când opţiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale", a anunţat preşedintele. Nicuşor Dan a mai spus că înţelege aşteptările românilor legate de funcţionarea statului şi mai ales de corupţie şi înţelege aşteptările românilor legate de viaţa de zi cu zi şi o să le aibă în vedere în discuţiile cu partidele, pentru formarea unui nou guvern. "Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil, exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate, şi subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm, vom trece prin asta", a menţionat şeful statului în mesaj. Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a fost demis cu 281 de voturi. PLN şi USR au votat să nu mai facă Guvern cu PSD.