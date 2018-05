Ion Iliescu este in doliu! Mesajul trist transmis: "Cu tristete am primit vestea mortii"

Fostului ministru al Integrării Europene din Guvernul Năstase, Hildegard Puwak, a incetat din viata. Ion Iliescu a primit cu tristete aceasta veste.

"Cu tristete am primit vestea mortii celei care a fost Hildegard Puwak, ministru al Integrarii Europene in guvernul Adrian Nastase si economist cu o profunda intelegere a fenomenului economic, om de stanga si un om de echipa. Am apreciat, in toti anii in care am colaborat, seriozitatea demersului ei politic si intelectual, responsabilitatea sa si angajamentul neabatut in slujirea interesului public.

Contributia sa la succesul negocierilor de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana este prea putin scos in evidenta. A fost intotdeauna un om modest, nu i-a placut sa fie in lumina reflectoarelor. In acei ani in care actionam practic contra-cronometru pentru a incheia capitolele de negociere, expertiza sa a fost un avantaj pentru Romania.

Apreciez contributia sa la formularea programului de guvernare al PDSR, cu care partidul a castigat alegerile din 2000. Ca membru al Parlamentului Romaniei, a actionat pentru punerea lui in practica, cu seriozitatea si determinarea care o caracterizau.

Transmit sincerele mele condoleante familiei. Dumnezeu s-o odihneasca in pace!", scrie Iliescu.