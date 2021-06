Revocarea Avocatului Poporului, o tentativă de a submina statul de drept în România, spune șefa Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European

Perez a reacționat pe Twitter după ce CCR și-a anunțat decizia cu privire la revocarea mandatului Avocatului Poporului.

"Avocatul Poporului din România este garantul democrației și al statului de drept.

Decizia de a-i revoca mandatul a reprezentat o tentativă evidentă de a submina aceste valori.

Salut declarația unanimă a Curții Constituționale din România, care a decis că revocarea a fost neconstituțională,",a scris pe Twitter lidera grupului S & D din Parlamentul European.

The Ombudsman in Romania is a guarantor of democracy and #RoL.



The decision to revoke her mandate was clearly an attempt to undermine these values.



I welcome the unanimous declaration by the ?? Romanian Constitutional Court saying that was unconstitutional.