Irineu Darău anunţă reguli noi şi clare pentru angajarea muncitorilor străini, în România: "Stop abuzurilor din recrutarea acestora"

Irineu Darău, ministrul Economiei. sursa foto: Agerpres

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a enumerat o serie de noi reguli impuse de autorităţile noastre firmelor care angajează muncitori străini. "Procesul prin care lucrătorii străini ajung și muncesc în România este, în prezent, complicat și greu de urmărit. România are nevoie de forță de muncă, dar nu cu un sistem opac și vulnerabil la abuzuri", a declarat Darău.

"Am avizat un proiect de Ordonanță de Urgență, elaborat de Ministerul Muncii împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, care simplifică și organizează întregul sistem, astfel încât statul să știe exact cine vine, unde lucrează și în ce condiții.

Este un subiect pe care l-am urmărit constant încă din primul mandat de senator, ca membru al Comisiei pentru muncă, pentru că problemele din acest sistem sunt cunoscute de ani de zile.

Introducem platforma WorkinRomania.gov.ro, unde vor fi gestionate toate procedurile, pentru ca angajatorii să aibă un proces mai rapid și mai clar. Vom avea reguli stricte pentru agențiile de recrutare, ca să eliminăm intermediarii care profită de oameni sau ocolesc legea. În felul acesta, lucrătorii vor fi protejați prin obligații clare de informare, astfel încât fiecare să știe din start unde vine, ce salariu are și în ce condiții lucrează", a transmis Darău pe Facebook.

Ministrul Economiei mai susţine că România va încerca să păstreze, în circuitul economic, străinii care au studiat în ţara noastră.

"În același timp, angajarea străinilor va fi corelată cu nevoile reale ale economiei și, foarte important, păstrăm în România străinii care au studiat aici și care pot începe să muncească fără drumuri inutile și fără birocrație.

Este o schimbare necesară, cu un obiectiv clar: un sistem corect și controlat, în care regulile sunt respectate de toți. Asta este baza unei economii funcționale", a mai afirmat Irineu Darău.