Irineu Darău, apel pentru proiecte românești în AI și semiconductori: În jurul lor se construiesc noile lanțuri de putere economică

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunţat, miercuri, semnarea ordinului "prin care lansăm apelul național pentru identificarea proiectelor românești care pot intra în proiecte europene majore din domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiilor avansate de semiconductori". El a punctat că "miza nu este doar atragerea de finanțare, ci și locul pe care România îl va avea în economia europeană a următorilor ani".

"Tocmai am semnat ordinul prin care lansăm apelul național pentru identificarea proiectelor românești care pot intra în proiecte europene majore din domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiilor avansate de semiconductori.

Tehnologii precum inteligența artificială și semiconductorii, despre care vorbim din ce în ce mai mult astăzi, stau deja la baza economiei moderne: de la industria auto și telecomunicații până la energie, apărare și digitalizare, iar în jurul lor se construiesc noile lanțuri de putere economică și tehnologică din Europa.

Prin acțiunile întreprinse de MEDAT, România a revenit pe harta microelectronicii europene, acest apel fiind pasul firesc prin care încercăm să consolidăm această poziție, într-un moment în care Europa caută să își reducă dependențele și să își întărească autonomia tehnologică.

Miza nu este doar atragerea de finanțare, ci și locul pe care România îl va avea în economia europeană a următorilor ani. Dacă intrăm în aceste proiecte cu actori competitivi și propuneri solide, putem aduce în România investiții, cercetare, tehnologii de vârf, infrastructură și competențe", a afirmat Darău.

Obiective în AI

"În ceea ce privește inteligență artificială, obiectivul este să nu rămânem doar utilizatori ai unor tehnologii dezvoltate în altă parte, ci să participăm la dezvoltarea lor, în domenii cu impact direct în industrie și în economia reală.

Legat de semiconductori, vorbim despre acces la finanțare, cooperare tehnologică avansată și integrarea companiilor românești în lanțurile valorice europene.

Apelul este parte din demersul României de participare la Proiectele Importante de Interes European Comun (IPCEI) și este deschis pentru companii, organizații de cercetare și consorții din România care au capacitatea să intre în aceste proiecte europene. Termenul de depunere este 9 aprilie 2026.

Este un pas concret prin care România intră mai clar în competiția europeană pentru tehnologiile care vor modela economia următorului deceniu", a adăugat ministrul Economiei.