Irineu Darău: „Pachetul de relansare nu trebuie să fie `asistenţă şi perfuzii`. Nu cred că trage să moară coaliția”

Irineu Darău, ministrul Economiei. sursa foto: Agerpres

Ministrul Economiei, Irineu Darău, susține că pachetul de măsuri pentru relansarea economică nu trebuie construit pe ideea de „asistență și perfuzii”, ci pe recâștigarea încrederii mediului de afaceri. El avertizează că aceste conflicte publice dintre partidele aflate la guvernare transmit un semnal negativ antreprenorilor și pot duce la amânarea investițiilor, din cauza percepției de instabilitate politică, relatează News.ro.

„Ceea ce nu-mi doresc, în cantitate de ministru al Economiei, e ca antreprenorul să deschidă seara televizorul, să vadă burtiere cu citate şi mesaje otrăvite între politicienii de la guvernare. Și atunci, el ce înţelege? Hai să mai amân câteva luni sau un an investiţia! Hai să mai strâng un pic cureaua, pentru că nu ştiu ce va face această guvernare şi, cum spuneţi dumneavoastră, arată rău. Îmi doresc să se schimbe această alură a guvernării pentru ca economia să poată să repornească. Într-un fel, să ştiţi, degeaba punem în lege pachete de relansare. Relansarea ar trebui să o accelerăm, să o `boostăm` cu încredere prin atitudinea noastră de politicieni. Asta mi-aş dori să se întâmple de mâine încolo în coaliţie”, a declarat Irineu Darău, miercuri seară, la Digi 24.

Ministrul a recunoscut că imaginea actuală a coaliției de guvernare lasă impresia unei fragilități politice.

„Cred că nu trage să moară coaliţia, dar aşa arată, din păcate, pentru toată lumea”, a spus Darău.

Irineu Darău respinge ideea unei relansări economice bazate pe intervenții artificiale și consideră că statul trebuie să identifice un echilibru între susținerea anumitor sectoare și stimularea generală a economiei. El a indicat industria de apărare drept un domeniu strategic care merită sprijin prioritar.

„Nu cred că trebuie o formă de asistenţă şi perfuzii. Nu cred că trebuie încurajate doar anumite industrii. Trebuie găsit acel mix, v-am zis, prin care să aprindem scânteia care, cred eu, va lua foc în sens bun, va accelera economia în 2027. Asta trebuie să alegem. Suntem patru partide cu viziuni diferite, nu trebuie să cheltuim bani cu nemiluita cum s-a făcut odată. Trebuie să cheltuim puţini bani în acest pachet de relansare şi eu cred că în acest moment toată lumea este de acord, datorită acestor cifre puţin mai bune, că încape şi o mică părticică de relansare în interiorul acestui an şi în bugetul pe care îl vom aproba în februarie. Dar, bineînţeles, discutăm până în ultimul moment cum înţelegem această relansare, astăzi nu cred că o înţelegem chiar toţi la fel. Eu, în ceea ce priveşte Ministerul Economiei, îmi doresc pornirea şi capacitarea, e şi o chestie de încredere, a programului SAFE, a industriei naţionale de apărare, atragerea de investitori mari şi foarte serioşi”, a mai declarat ministrul Economiei.