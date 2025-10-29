Iulian Fota, după decizia SUA privind retragerea unor militari: "Nicușor Dan trebuie să meargă la Washington mai repede"

Iulian Fota, după decizia SUA privind retragerea unor militari: "Nicușor Dan trebuie să meargă la Washington mai repede". Foto: Getty Images

Iulian Fota, expert în securitate naţională, a transmis, în direct la Antena 3 CNN, că președintele României ar trebui să efectueze cât mai rapid o vizită la Casa Albă, pentru consolidarea relațiilor cu administraţia Trump, în contextul în care americanii au decis să retragă mai multe trupe din ţara noastră. "Este o veste foarte bună că americanii rămân cu 1.000 de soldaţi aici, dar, pe termen lung, este îngrijorător", a spus Fota.

"Nu este o decizie proastă, eu mă temeam că ar fi mult mai multe trupe retrase. Teama mea a fost că americanii reduc prezenţa la una simbolică. Că rămânem cu 1.000 de oameni este foarte bine. Să ştiţi că România, în ultimii ani, n-a prea investit în relaţia bilaterală cu SUA. Este o veste foarte bună că americanii rămân cu 1.000 de soldaţi aici.

Pe termen lung, e un semnal îngrijorător, pentru că nu suntem siguri că restructurarea se opreşte aici. România trebuie să investească în relaţia cu SUA, prin a folosi oameni reprezentativi în relaţia cu ei, oameni care sunt cunoscuţi, care sunt cultivaţi, până la a înţelege cum funcționează societatea americană. Nu avem relaţii cu cercetătorii care influențează gândirea administrației americane. Lucruri pe care balticii le-au făcut, nordicii le-au făcut...

Președintele Nicușor Dan trebuie să meargă la Washington mai repede, nu la anul. Reacţia imediată a României trebuie să fie cea de întărire a noastră, ca ţară. Noi ne punem securitatea în mâinile altora, înainte să ne-o garantăm noi. Putem face mai multe pentru apărarea noastră. Nu putem avea speranţe de la alţii să ne salveze.

Nu putem fi atât de deconectaţi de realitate. România trebuie să-şi ia soarta în propriile mâini. S-a dus boieria în care ne apărau alţii.

Americanii nu retrag trupe pentru ruşi. Americanii nu mai pot să ducă efortul ca până acum, amenințările sunt mari, lucrurile sunt complicate", a declarat Iulian Fota.

Ionuț Moșteanu: "Vor rămâne în continuare aproximativ 1.000 de soldați americani"

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a afirmat că în România vor rămâne aproximativ 1.000 de soldați americani.

"Vor rămâne în continuare aproximativ 1000 de soldați americani în România, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând o continuare a angajamentului SUA pentru securitatea regională.

Capacitățile strategice din România rămân neschimbate, sistemul de apărarea antirachetă de la Deveselu își menține integral funcționalitatea, baza aeriană de la Câmpia Turzii continuă să fie un punct esențial pentru operațiuni aeriene și colaborare aliată.

Baza Mihail Kogălniceanu continuă să fie dezvoltată, în continuare steagul american se va afla în toate aceste trei punct. La Kogălniceanu rămâne un grup de luptă aerian așa cum era și înainte de războiul din Ucraina", a afirmat Moşteanu, miercuri.