Kelemen Hunor: „Antisemitismul, ura, naţionalismul, extremismul sunt în creştere, liderii politici trebuie să spunem clar: stop!”

Ziua internaţională de comemorare a victimelor Holocaustului este marcată la 27 ianuarie. sursa foto: Hepta

Kelemen Hunor a făcut, luni, apel la responsabilitate politică în mesajul său de la ceremonia dedicată Zilei Internaţionale de Comemorare a Holocaustului. Președintele UDMR a declarat că antisemitismul, ura, naționalismul și extremismul sunt în creștere și oamenii politici au datoria să spună „stop” acestor forme de violență, relatează Agerpres. Kelemen Hunor a amintit că una dintre cele mai mari tragedii ale istoriei umanității a avut loc din cauză că oameni care ar fi putut schimba ceva au întors privirea.

„Astăzi, într-o perioadă de schimbare rapidă, rapidă şi brutală, în era post-adevăr, suntem aici ca să ne reamintim un adevăr dureros, un adevăr periculos: o societate nu se schimbă peste noapte. Omul întâi pierde speranţa, apoi se înfurie, pe urmă devine indiferent la furia celorlalţi. Şi, în cele din urmă, recurge la violenţă, uită trecutul. (...) Nu urlă, nu ameninţă mereu, adesea doar îşi face treaba mereu, între ghilimele, desigur, la ordin sau din rutină, uneori, dintr-o tăcere comod”, a declarat Kelemen Hunor la ceremonia dedicată Zilei Internaţionale de Comemorare a Holocaustului şi memoriei victimelor Pogromului legionar antievreiesc din Bucureşti, organizată de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România.



Președintele formațiunii maghiare a avertizat că nimic din toate acestea nu se întâmplă de la sine.



„Întotdeauna sunt oameni care fac rău altor oameni prin instigare, prin întoarcerea privirii, prin tăcere, prin indiferenţă, prin propoziţia de foarte multe ori extrem de simplă: "Nu e treaba mea”, a arătat Kelemen Hunor.



De aceea, a adăugat liderul UDMR, comemorarea nu este doar despre trecut.



„Nu putem schimba trecutul. Comemorarea este şi despre prezent, putem modela prezentul, comemorarea este şi despre viitor. Putem, sperăm noi, dirija viitorul, în aşa fel încât ceea ce s-a întâmplat în trecut să nu se repete. Aceasta este responsabilitatea noastră comună. A ne aminti înseamnă să avem şi obligaţia să nu lăsăm să se întâmple ceea ce s-a întâmplat, să nu lăsăm ca răul să devină extraordinar. Nu putem îndulci realitatea”, a mai declarat liderul UDMR.



Potrivit acestuia, societatea este polarizată, pentru mulţi oameni, pentru numeroase familii experienţa de zi cu zi înseamnă că se pierde speranţa.



„Şi când se pierde speranţa, am văzut de foarte multe ori că locul speranţei este umplut de ură, este umplut de iraţional. Istoria nu a luat sfârşit, istoria nu s-a terminat. Poate a fost cea mai frumoasă, dar în acelaşi timp cea mai distrugătoare iluzie a anilor '90 - că istoria s-a terminat şi nu se mai repetă nimic nici din secolul XX, nici din vremurile mai îndepărtate. Adevărul este că în această perioadă, într-adevăr, antisemitismul, ura, naţionalismul, extremismul sunt în creştere. Şi de aceea trebuie să spunem că noi, clasa politică, avem o responsabilitate uriaşă. Responsabilitatea este mult mai mare decât disputele importante între partide. Astăzi, liderii politici trebuie să spunem clar: "Stop!". Trebuie să spunem de fiecare dată, când apare ura pe stradă, pe reţelele sociale şi în viaţa publică, adesea chiar între zidurile Parlamentului, trebuie să spunem fără echivoc şi imediat: "Nu!"”, a subliniat Kelemen Hunor.



Potrivit acestuia, „Holocaustul nu a început într-o singură zi, a început cu cuvinte, cu propoziţii umilitoare, cu instigare, cu gesturi de nepăsare, cu ideea că sunt doar vorbe”.



„Civilizaţia tehnologică a evoluat, ştiinţa a evoluat şi întrebarea este: omul care a făcut totuşi posibilă această evoluţie s-a schimbat sau nu s-a schimbat? Digitalizarea ne-a făcut mai buni sau mai puţin buni? Omul este mai uşor manipulabil cum era în trecut sau nu? Şi răspunsul este "da". Reţelele de socializare, evoluţia tehnologică fac posibilă această manipulare a omului. Astăzi, noi ne amintim de victime, ne gândim la viitor, trebuie să facem mai mult. Trebuie să fim mai atenţi unii la alţii. Trebuie să apărăm mai bine demnitatea umană şi demnitatea comunităţilor. Acolo unde dispare demnitatea, dispare şi libertatea. Acolo unde a dispărut libertatea urmează lipsa de speranţă. După lipsa de speranţă urmează violenţa. Deci, trebuie să spunem "stop" furiei, trebuie să spunem "stop" indiferenţei şi trebuie să spunem "stop" violenţei”, a transmis preşedintele UDMR.



