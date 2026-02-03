Kelemen Hunor, despre amânările CCR pe pensiile magistraţilor: Acolo nu există niciun element neconstituțional, sunt pretexte

Kelemen Hunor, președintele UDMR. FOTO: Hepta

Preşedintele UDMR este sigur că, pe 11 februarie, Curtea Constituţională va da o decizie cu privire la pensionarea magistraţilor. Într-un interviu pentru emisiunea "România 360", Kelemen Hunor spune că subiectul nu se mai poate amâna mult timp, întrucât nu mai există pretexte pentru asta.

CCR a amânat pentru a patra oară o decizie, chiar dacă termenul limită pentru ca Guvernul să introducă reforma pensiilor speciale ale magistraţilor era în toamna anului trecut.

"Acolo nu există niciun element neconstituțional. Am discutat cu profesori universitari, cu constituționaliști, cu foți judecători de la Curtea Constituțională și toți au zis că acolo nu există elemente de neconstituționale, sunt pretexte, din păcate, dar acuma sigur nu voi intra eu în alte speculații, că n-am de ce, n-am informații în plus.

Pur și simplu aceste amânări nu ajută pe nimeni, nici măcar pe cei de la Curtea Constituțională. Încrederea în instituțiile publice absolut deloc nu este ajutată prin astfel de amânări", a afirmat Kelemen Hunor pentru Antena 3 CNN.

Kelemen spune că magistrații „și-au dat singuri niște măriri de salarii și pensii”.

„Acolo sunt niște chestiuni care iarăși trebuie discutate la un moment dat, fiindcă ei, tot prin ei, și-au dat niște măriri de salarii și pensii la un moment dat care n-au fost plătite".

În data de 16 ianuarie, Curtea Constituțională a României a amânat din nou decizia pe legea care micșorează pensiile magistraților și crește vârsta de pensionare. Noul termen stabilit de judecătorii CCR este 11 februarie 2026.

"Având în vederea cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, precum și a documentelor depuse de autorul sesizării în data de 15 ianuarie 2026 (expertiză contabilă extrajudiciară pro causa) și a unor prevederi legale incidente (art.211 alin.(6) din Legea nr.303/2022), în temeiul dispozițiilor art.57 și art.58 alin.(3) din Legea nr.47/1992, Curtea Constituțională a decis amânarea pronunțării asupra obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu pentru data de 11 februarie 2026”, a transmis atunci CCR.