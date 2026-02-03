Kelemen Hunor spune că în familia sa copiii nu au voie pe rețele sociale până la 14 ani. ”Trebuie o limitare a accesului și educație”

Kelemen Hunor, liderul UDMR, susține că trebuie o limitare a accesului la rețele sociale. sursa foto: Hepta

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN că interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale poate fi o măsură bună, dar nu este suficientă pentru a rezolva problema. Liderul UDMR susține că sunt necesare și alte măsuri complementare. Acesta a explicat că în familia sa, copiii nu au acces la rețele sociale până la vârsta de 14-15 ani.

În interviul pentru Antena 3 CNN, liderul UDMR a vorbit și despre situația din Coaliția de guvernare, despre impozitele și taxele locale, precum și despre politica externă a României. Antena 3 CNN va difuza discuția cu Kelemen Hunor, la ora 17, la emisiunea ”România 360 cu Robert Kiss și Ana-Maria Roman”.

„Încerc să înțeleg acest fenomen, fiindcă și eu am copii mici și noi limităm accesul lor. În acest moment și chiar în familie am discutat că până la 14 ani nu ar trebui să aibă acces până când nu sunt educați, nu sunt crescuți până la 14-15 ani să știe să facă o evaluare despre un conținut cât de cât. Deci eu sunt de acord să existe această limitare, dar nu ajută, sincer.

Deci dacă nu mergi în paralel și cu educația și responsabilizarea familiilor, fiindcă eu văd foarte mulți părinți care și la masă, și la aeroport și când așteaptă ceva lasă copilul cu telefonul în mână, ceea ce pe de o parte e absolut de înțeles, fiindcă asta este revoluția tehnologică, pe partea cealaltă încă nu suntem conștienți de consecințe. Deci trebuie o măsură, dar trebuie o măsură care merge cel puțin în aceste trei direcții. O limitare a accesului, educație. Deci școala plus familia și societatea să fie responsabilă, mai responsabilă pentru copii. Creează dependență. Vrei nu vrei și pentru adulți creează dependență, nu mai vorbim de copii”, a declarat Kelemen Hunor.

Președintele UDMR susține că este necesară dezbaterea despre accesul copiilor la rețele sociale, însă interzicerea este „greu de făcut”.

„Deci e un subiect extrem de complex și e bine că a început dezbaterea, nu e bine că momentul a fost de dezbatere după acea crimă din județul Timiș, dar trebuie să fim conștienți că dacă nu facem ceva și nu facem ceva gândit foarte, foarte bine, rațional, lucrurile n-o să meargă în direcția bună. Interzicerea accesului e greu de făcut. Interzicerea e greu de făcut, fiindcă tu poți să interzici dar dacă copilul merge la școală și se întâlnește cu unul mai mare care are acces și se împrietenești, și vorbește și discută și arată, sau fratele din familie mai mare care are acces. Deci lucrurile asta cu interzicere a accesului nu cred că rezolvă ceva dacă nu mergi complementar pe educație și o campanie foarte, foarte bine gândită în școli”, spune Kelemen.

Acesta cere o discuție și cu IT-iști care să explice cum se poate implementa o astfel de decizie.

„Sunt deja lecții care văd eu la copiii mei trebuie făcute pe internet, fiindcă așa e conceput sistemul și e foarte bine că trebuie să se obișnuiască copilul și cu instrumentele digitale și atunci când tu ai dat instrumentul digital pentru a rezolva anumite chestiuni la școală e aproape imposibil să interzici, să nu aibă. Ei sunt mai abili decât părinții lor. Din acest punct de vedere, o abordare complexă și extrem extrem de bine chibzuită e necesară. Trebuie să vorbești și cu IT-iști și să vezi dacă merge sau nu merge și unde sunt problemele. Copiii pot accesa absolut orice. Asta zic că dacă n-ai vorbit cu un IT-ist.... Arafat e bine intenționat, dar trebuie să vorbești și cu IT-iști și trebuie să vorbești și cu specialiști, și cu psihologi, și cu pedagogi. Deci, haideți să ducem o dezbatere, dacă se poate. Rațional”, a mai spus acesta.