Kelemen Hunor susține că nu s-a discutat niciodată în Coaliție despre acordul UE-Mercosur: „Este o lipsă de respect”

Kelemen Hunor, preşedintele UDMR. Sursa foto: Agerpres

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, susține că acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și țările Mercosur nu a fost discutat niciodată în cadrul coaliției de guvernare și acuză lipsa unor explicații clare privind impactul acestuia asupra României. În opinia sa, situația reprezintă „o lipsă de respect” atât față de partidele care formează majoritatea parlamentară, cât și față de cetățeni.

Kelemen Hunor afirmă că, deși acordul este prezentat public drept benefic, niciun minister nu a venit până acum cu o analiză concretă care să arate ce înseamnă, în cifre, acest liber schimb pentru economia românească, pentru agricultură sau pentru industria alimentară.

„Nimeni nu a discutat niciodată în coaliţie despre acest acord de liber schimb. Toată lumea spune că e ok să avem liber schimb cu ţările Mercosur şi nimeni nu spune că comerţul trebuie îngrădit, dar nimeni nu a venit niciodată, nici Ministerul Economiei, nici ministrul Agriculturii, nici ministrul de Externe, să ne arate care va fi impactul pentru societatea românească, pentru economia românească, pentru sectorul economic, pentru agricultor, pentru industria alimentară. Nimeni niciodată nu a prezentat... Nu am văzut o explicaţie coerentă cu cifre. Nu m-au convins. Eu sunt pentru liber schimb în comerţ, dar nu se poate să nu discutăm în coaliţie. Degeaba vii şi spui că da, dar la Agricultură am obţinut. Nu am obţinut noi”, a declarat Kelemen Hunor, luni seară, la Euronews.

Liderul UDMR avertizează că lipsa de transparență riscă să alimenteze teorii conspiraționiste, în condițiile în care acordul Mercosur este unul cu efecte pe termen foarte lung.

„Acordul Mercosur este pentru decenii (...) dacă nu explici oamenilor, atunci apar teorii conspiraţioniste de tot felul şi eu n-am cum să răspund în faţa oamenilor, fiindcă nici mie nu mi-a prezentat nimeni o analiză. Ce se întâmplă în sectorul economic, în anumite subsectoare din economie. (...) E un dosar foarte greu care a devenit extrem de urgent în acest moment, când există o dispută între UE şi Statele Unite. UE are o problemă economică serioasă şi caută o piaţă şi merge către America Latină sau patru ţări din America Latină, dar asta nu înseamnă că cetăţeanul de rând este informat şi ştie care vor fi consecinţele”, a explicat Kelemen Hunor.

Întrebat ce ar fi dorit, concret, să fie discutat în coaliție, acesta a spus că ar fi cerut date suplimentare și o clarificare a poziției României în negocierile europene.

„Aş fi cerut date în plus, pe de-o parte. Pe de-altă parte, din punct de vedere tactic, m-aş fi uitat, România era într-o minoritate de blocaj, da? Ce am obţinut noi când am renunţat la acest blocaj? Fiindcă acolo se negociază, fiecare câştigă sau pierde ceva. Ce am câştigat noi? Să iasă cineva să ne explice când nu am stat alături de Franţa, Polonia şi cei care erau în acea minoritate de blocaj. Noi ce-am obţinut? Nu ştim. Nimeni nu ne-a explicat. (...) Sunt o grămadă de întrebări şi politice, şi tactice, şi strategice, şi economice, care nu au fost discutate”, a spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor consideră că România trebuie să își schimbe modul în care ia și explică deciziile strategice, mai ales pe zona de politică externă și economică.

„Noi trebuie să schimbăm abordarea în România. Vrei, nu vrei, politica se face în Parlament, se face în Guvern, se face de o majoritate bună sau rea. Asta e o altă discuţie. Dar dacă noi nu schimbăm perspectiva şi mergem aşa cum a mers în ultimii 10 ani, înainte mandatul preşedintelui Iohannis, când nu a existat nicio explicaţie pentru nicio decizie strategică şi de politică externă şi cred că nu e bine să continuăm aşa, din punctul meu de vedere, este o greşeală. (...) Este o lipsă de respect faţă de cei care asigură majoritate să nu discuţi cu ei chestiuni importante”.

În final, liderul UDMR a spus că o discuție în coaliție pe tema acordului Mercosur este nu doar posibilă, ci necesară, însă până acum nu a fost prezentată nicio analiză concretă.

„Probabil că vor veni peste o săptămână, peste două săptămâni, fiindcă nici astăzi n-a venit nimeni cu o analiză. Dom'le, economia românească va câştiga atâta. Agricultorii nu o să piardă, fiindcđă există aceste garanţii, există cote, există o grămadă de chestiuni, dar nu ştim cum se va opera, cine va declanşa, cine va pune în aplicare (...) De aceea, eu cred că sunt subiecte care ne angajează pe termen foarte lung şi să nu discuţi politic înseamnă că nu ai respect faţă de cetăţenii tăi în primul rând. Lasă-l la o parte pe Grindeanu, pe Kelemen, pe Bolojan şi pe Fritz”, a mai spus Kelemen Hunor.