Kelemn Hunor despre nominalizarea din nou a lui Bolojan: A fost dat jos cu 281 de voturi. De unde găsești 233 ca să-l pui înapoi?

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost întrebat, luni, despre varianta ca Ilie Bolojan să fie din nou propus premier, după ce a fost demis prin moțiune de cenzură. „Trebuie văzut dacă se poate sau nu, din punct de vedere constituțional”, a spus acesta.

„Nu vreau să mă bag în discuție (n.red. Ilie Bolojan propus din nou premier). Trebuie văzut dacă se poate sau nu, din punct de vedere constituțional. Din acest punct de vedere există și o problemă logică: ai fost dat jos cu 281 de voturi. De unde găsești a doua zi 233 de voturi să fii pus înapoi”, a declarat Kelemen Hunor, după o discuție cu Sorin Grindeanu.

Liderul UDMR a explicat că varianta unui guvern minoritar PSD-UDMR este exclusă și că e nevoie de refacerea coaliției cu un premier „acceptat de toată lumea”.

„Noi încercăm să refacem coaliția majoritară. Nu ai cum să guvernezi în această perioadă cu un guvern minoritar. Nu poți să iei decizii, nu poți să susții deciziile. Ceea ce ne așteaptă nu e ceva la care un guvern minoritar să facă față. Refacerea coaliției cu un premier care poate fi acceptat de toată lumea. Nu am vorbit de premier tehnocrat, nu am vorbit de guvern tehnocrat. Nu am o soluție magică”, a spus acesta.

De asemenea, liderul UDMR a precizat că „nominalizarea va veni de la președintele României”.

„El va nominaliza pe cineva să formeze un guvern”, a spus liderul UDMR.