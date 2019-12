Klaus Iohannis, declarații după summitul NATO: A fost o reușită pentru noi, ne-am atins obiectivele

Președintele Klaus Iohannis a vorbit, într-o declarație de presă la Cotroceni, despre discuțiile de la cel mai recent summit NATO, cel de la Londra.

”NATO a ajuns la 70 de ani. Cea mai puternică alianță militară din toate timpurile a rezistat foarte bine timp de 70 de ani. Am avut discuții despre temele care s-au vehiculat și în spațiul public, împărțirea corectă a obligațiilor, viitorul NATO, probleme mai concrete. Este nevoie ca toată lumea să plătească mai mult pentru apărare. Vor fi tot mai mulți care vor aloca 2%. A doua chestiune, solicitările de a evalua strategia pe termen mediu și lung, cu toții am acceptat că NATO are nevoie de un proces de reflecție pentru a identifica o strategie foarte bună pentru viitorul NATO. Cine este inamicul nostru? Care este viitorul NATO? Cum trebuie să se relaționeze NATO la noile puteri mondiale? Așa cum este China, de exemplu” a spus președintele.

”Pot să spun că NATO este unită, puternică și are un viitor foarte bun” a continuat Klaus Iohannis.

”Am decis cu toții că și spațiul cosmic va face parte din planul de apărare al NATO. Am adus în discuție și planul de apărare al flancului estic. Acest summit a fost și o reușită pentru noi, pentru România, ne-am atins obiectivele cu care am mers acolo” a conchis președintele Klaus Iohannis.