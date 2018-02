Klaus Iohannis, despre comisia de anchetă pe tema activității SPP: O aflare în treabă politicianistă

Constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind activitatea SPP este un demers politicianist, pentru că activitatea acestei instituţii putea fi analizată fără probleme în Comisiile de apărare, a declarat joi la Palatul Cotroceni preşedintele Klaus Iohannis.



Întrebat cum comentează deschiderea unei comisii de anchetă în Parlament referitor la Serviciul pentru Protecţie şi Pază şi faptul că şeful serviciului, Lucian Pahonţu, este acuzat de preşedintele PSD, Liviu Dragnea, că ar fi folosit această instituţie pentru a obţine informaţii în mod ilegal despre demnitari, preşedintele a spus: "Da, am auzit vehiculându-se astfel de chestiuni în spaţiul public. Mie nu mi-a relatat aşa ceva".



Şeful statului a reafirmat că SPP este un corp de profesionişti care fac o muncă foarte bună. "Am o opinie destul de clară şi despre SPP şi activitatea SPP-ului, începând de la director până la ultimul angajat. SPP-ul este un corp de profesionişti care fac o muncă foarte bună, foarte grea, îi apreciez pentru munca pe care o depun şi nu numai eu, şi mulţi alţii îi apreciază. De exemplu, Organizaţia Naţiunilor Unite apelează frecvent la SPP pentru protecţia unor demnitari care sunt trimişi în zone complicate. Parcă şi în Parlament există aşa, o intenţie de a forma ceva, un fel de comisie pentru a verifica această activitate. Activitatea SPP-ului şi a conducerii SPP-ului este analizată de CSAT, iar acest demers în Parlament mi se pare, dacă-mi permiteţi să mă exprim un pic mai informal, aşa, o aflare în treabă politicianistă, fiindcă dacă s-ar fi vrut să se analizeze activitatea SPP, se putea face fără probleme în Comisiile de apărare, conform legii", a subliniat Klaus Iohannis.



Întrebat dacă a primit de la Lucian Pahonţu informaţii care să exceadă cadrul legal, preşedintele a negat: "Nu, nu am primit. Nici nu am solicitat astfel de informaţii sau informări. Eu am o relaţie instituţională bună, corectă cu toată lumea din subordinea mea şi nu i-aş expune la aşa ceva".



Plenul comun al Camerei Deputaţilor şi Senatului se va reuni marţi, la ora 14,00, pentru un vot asupra hotărârii de înfiinţare a Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea activităţilor directorului SPP, Lucian Pahonţu, şi a modului în care este posibil ca acesta să fi implicat instituţia în activităţi care exced cadrul legal de funcţionare.



Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis joi convocarea pentru marţi, la ora 14,00, a plenului comun, pe ordinea de zi aflându-se înfiinţarea comisiei de anchetă privind activitatea directorului SPP.