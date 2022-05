Klaus Iohannis salută decizia Suediei de a aplica pentru aderarea la NATO: "Alianța noastră va fi mai puternică ca niciodată"

"Odată cu aderarea Suediei și Finlandei la familia NATO, Alianța noastră va fi mai puternică ca niciodată", a scris președintele României.

Președintele Klaus Iohannis mai transmite că România "sprijină pe deplin" o "aderare rapidă" a celor două state nordice.

Romania welcomes Sweden’s decision to apply for @NATO membership, announced today by @SwedishPM Magdalena Andersson. ?? fully supports a swift NATO accession process. With ?? & ?? joining the NATO family, our Alliance will be stronger than ever.