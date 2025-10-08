Liberalii Dan Motreanu și Daniel Buda obțin noi măsuri de sprijin pentru fermierii români în Parlamentul European

Foto: Getty Images

Europarlamentarii liberali Dan Motreanu și Daniel Buda susțin simplificarea Politicii Agricole Comune în beneficiul fermierilor din toate țările UE, precum și finanțarea de noi măsuri de sprijin pentru agricultori în cadrul Politicii Agricole Comune.

„PPE susține simplificarea Politicii Agricole Comune”, a scris Dan Motreanu pe Facebook, referindu-se la poziția Partidului Popular European, din care face parte și Partidul Național Liberal. Motreanu a subliniat că europarlamentarii PPE au reușit adoptarea unor amendamente în favoarea fermierilor în cadrul Comisiei pentru Agricultură a Parlamentului European, citând eliminarea unui articol care ar fi redus bugetul pentru subvențiile existente, precum și adoptarea propunerii de netaxare a subvențiilor agricole.

„PPE a reușit eliminarea articolului prin care se introducea un nou tip de plăți directe în Pilonul I, ceea ce ar fi însemnat reducerea bugetului pentru subvențiile existente. (...) Am propus, împreună cu colegul meu Daniel Buda, ca subvențiile PAC să nu fie impozitate sau taxate de către stat și acest amendament a fost adoptat de Comisia pentru Agricultură.”, a precizat Dan Motreanu.

De asemenea, europarlamentarul Daniel Buda a menționat adoptarea unei măsuri în favoarea crescătorilor de animale: „În plenul Parlamentului European de la Strasbourg, a fost adoptat amendamentul pe care l-am propus și pentru care am colectat semnături, care permite fermierilor să achiziționeze animale și material genetic de înaltă calitate prin Pilonul II al Politicii Agricole Comune (dezvoltare rurală). Măsura a fost susținută și de România în Consiliu și răspunde unei cerințe reale a fermierilor din sectorul zootehnic”, a punctat liberalul Daniel Buda.

Dan Motreanu și Daniel Buda au reamintit că, de la intrarea în Uniunea Europeană, România s-a dezvoltat în principal pe baza Politicii Agricole Comune și a Politicii de Coeziune, fiind foarte important pentru țara noastră ca aceste politici să fie dezvoltate în aceeași direcție ca și până acum.