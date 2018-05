Lider PNL: Plângerea penală făcută de Ludovic Orban împotriva premierului nu trebuia făcută

Liderul PNL Alba, Mircea Hava, a declarat, joi, că plângerea penală făcută de Ludovic Orban la adresa premierului Viorica Dăncilă nu trebuia făcută, adoptând aceeaşi poziţie cu Ilie Bolojan.

Întrebat despre plângerea penală făcută de Ludovic Orban la adresa premierului Viorica Dăncilă, Mircea Hava spus, joi, într-o conferinţă de presă, că are aceeaşi poziţie cu cea a secretarului general al PNL, Ilie Bolojan.

„Da, asta e şi poziţia mea (ca şi poziţia lui Ilie Bolojan – n.r.). Şi, mai ales, că nu trebuia făcută. Ca persoană fizică poţi să faci orice. Nu am citit-o (plângerea - n.r.). Având în vedere că e plângerea unei persoane fizice, eu aşa o consider, nu am nicio calitate, nu mă interesează, eu nu am curiozităţi de genul ăsta”, a spus Mircea Hava.