Liderul USR Sulina, Mirel Constantin, a demisionat după comentariile jignitoare la adresa lui Ivan Patzaichin

„Regret comentariile făcute de Mirel Constantin la adresa lui Ivan Patzaichin, ele nu reprezintă poziţia alianţei. Munca lui Ivan Patzaichin a inspirat generaţii întregi şi este un exemplu pentru toţi locuitorii Deltei. Preşedintele USR Sulina şi-a dat, astăzi (luni-n.r.), demisia din funcţie în urma comentariilor sale." a scris Eugen Terente pe Facebook.

"Amintim că alianţa USR PLUS a propus, în premieră, un proces transparent şi consultativ pentru stabilirea conducerii executive a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD).

USR PLUS consideră că viitorul guvernator al Deltei Dunării şi echipa sa trebuie să regândească rolul ARBDD prin armonizarea obiectivelor economice, de mediu, de patrimoniu natural şi cultural implicând în decizii comunităţile locale şi asociaţiile.", a mai precizat acesta.

*Președintele USR Sulina și-a dat demisia din funcție în urma comentariilor la adresa lui Ivan Patzaichin* Regret... Posted by Eugen Terente on Monday, 18 January 2021

Mirel Constantin afirmase că prezenţa lui Ivan Patzaichin în comisie echivalează cu „lupul paznic la oi”

Președintele USR PLUS Sulina l-a criticat pe fostul canoist român despre numirea căruia a spus echivalează cu „lupul paznic la oi”. Mesajul a fost scris chiar pe pagina copreședintelui USR PLUS, Dacian Cioloș, care a anunțat decizia de a-l coopta pe Patzaichin în grupul consultativ pentru Delta Dunării.

Mirel Constantin, a mai scris că Patzaichin „este prietenul ciumei roșii”: „USR PLUS Tulcea are om pentru această funcție politică. Pentru ce apelează USR PLUS la astfel de tertipuri din care nu va câștiga nimic? Noi, membrii USR PLUS din Deltă ne simțim dezamăgiți de faptul că nu am fost consultați”.

În urma comentariilor, Ivan Patzaichin a anunţat că renunţă să mai conducă comitetul consultativ iniţiat de USR PLUS pentru alegerea unui guvernator al Deltei Dunării.

„Cred foarte tare în ideea de a decide transparent, printr-un proces de consultare, cine să fie guvernatorul ARBDD. Tocmai de aceea am acceptat să fiu parte din acest proces, însă am fost surprins de violenţa atacurilor la adresa mea pe acest subiect. Sunt mulţi oameni de calitate în Tulcea, şi sunt convins că vor găsi posibilitatea de a colabora şi fără mine. Aşa că mă voi retrage din această activitate.

Eu n-am avut niciodată alte interese decât de a contribui la dezvoltarea Deltei şi la bunăstarea oamenilor săi. Nu doresc să trebuiască să dovedesc mereu şi mereu acest lucru, sau prin prezenţa mea să pun în pericol acest proces. Sper să continue această consultare, să ducă la rezultate frumoase şi le doresc succes celor ce o vor duce la bun sfârşit”, a scris, duminică, pe Facebook, Ivan Patzaichin.