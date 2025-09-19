Lista neagră cu angajații de la Guvern protestatari. Noni Iordache îl ironizează pe Jurca: Ne trebuie pauză pentru ochi la fiecare oră

Aproximativ 2000 de angajați ai statului care se ocupă cu gestionarea fondurilor europene protestează marţi, timp de patru ore, în Piaţa Victoriei. FOTO: Agerpres

Sunt tensiuni majore la Guvern, după ce Sindicatul angajaților de la Guvern a acuzat public că Mihai Jurca, șeful Cancelariei prim-ministrului Ilie Bolojan, a cerut o „listă neagră” cu numele celor care au participat la un protest spontan în Piața Victoriei. Sindicaliștii denunță o încercare de intimidare „demnă de alte vremuri”, iar liderul sindical, Noni Iordache, a declarat, vineri la Antena 3 CNN că acest demers ”este la marginea infracțiunii” și a adăugat că o dată la oră, angajații trebuie să ia o mini-pauză pentru ochi.

„Mihai Jurca pune o condiție pentru a avea o bună colaborare cu sindicatul doar dacă eu, în calitate de președinte, voi furniza acea listă neagră a persoanelor care au participat la un protest montan”, a declarat Noni Iordache.

Liderul sindical a respins argumentul invocat de Jurca, care ar fi făcut trimitere la o decizie a Înaltei Curți privind greva: „Nu este o grevă spontană și dumnealui am văzut că invocă o decizie a Înaltei Curți – decizia 5/2025, care face referire la grevă. Or, cadrul legislativ nu reglementează greva spontană la care face referire dumnealui. Protestul spontan este în marja dispozițiilor constituționale, articolul 39.”

Întrebat dacă îi va transmite lista cerută de șeful Cancelariei, Noni Iordache a fost categoric: „I-am transmis public, n-o să-i dăm niciun răspuns în scris, așa cum și dumnealui a invocat faptul că ne-a informat despre restructurarea Cancelariei printr-o conferință de presă.”

Liderul sindical a explicat că a încercat de mai multe ori să aibă o discuție directă cu Jurca, însă fără succes: „Eu am încercat de foarte multe ori și o spun aproape la fiecare intervenție să am o discuție cu dumnealui. Dumnealui refuză cu obstinație să se întâlnească cu reprezentanții angajaților din aparatul de lucru al Guvernului. Dacă nu-și dorește să aibă o întâlnire față în față cu mine, să știe că avem și un vicepreședinte, avem și un secretar general, pot participa alte persoane. Dar să vii să pretinzi o listă abuziv, ilegal, este la marginea infracțiunii.”

„Ce face dumnealui? Să pună presiune, să-mi solicite mie, ca sindicat, ca terță parte, persoanele care au participat? De ce n-a cerut șefilor de structuri care au fost?”, a continuat Iordache.

Acesta a adăugat, ironic, că oamenii acuzați că ar fi protestat ar fi putut foarte bine să își ia o pauză legală de la birou: „Potrivit normelor SSM, o dată la oră trebuie să luăm o mini-pauză pentru ochi, pentru că noi lucrăm cu monitoare. Deci poate că oamenii, întâmplător, au ieșit 5 minute din birou. Atunci dumnealui ce vrea să demonstreze, că dacă ai ieșit 5 minute din birou să mergi în alt birou, ai fost la un protest constant? Și solicită sindicatului să-i dea o listă cu persoane? Ce avem noi cu cei care nu sunt membri de sindicat?”

Scandalul a izbucnit după ce, luni, mai mulți angajați ai Palatului Victoria au întrerupt activitatea și au mers în Piața Victoriei, la un protest spontan față de deciziile Guvernului.

Ulterior, sindicatul a transmis un comunicat dur, acuzându-l pe Mihai Jurca de practici abuzive: „Șeful Cancelariei Prim-Ministrului încearcă metode de intimidare și de hărțuire, demne de alte vremuri. Cererea expresă de a întocmi liste cu persoane 'vinovate' amintește de practici de poliție politică, nu de conduita europeană pe care România o clamează.”

Organizația a subliniat că angajații au protestat din proprie inițiativă: „A fost o reacție firească, individuală și spontană a unor salariați nemulțumiți de lipsa de dialog social real și de tratamentul discreționar aplicat instituțiilor publice.”

„România este stat membru al Uniunii Europene, iar libertatea de exprimare și dreptul la protest nu se negociază. Îi transmitem clar lui Mihai Jurca: Cancelaria Prim-ministrului nu este proprietatea personală a niciunui promovat politic, iar angajații nu sunt carne de tun pentru ambițiile și metodele sale de forță”, au transmis sindicaliștii.

Conform informațiilor Antena 3 CNN, solicitarea lui Jurca ar fi avut un scop concret: să identifice angajații care au protestat pentru a le reține sume din salariu pentru orele în care nu s-au aflat la birou.

Astfel, funcționarii Guvernului care au ieșit în stradă riscă să fie sancționați financiar pentru participarea la protest.