Liviu Dragnea: Eu am fost condamnat pentru ceea ce face Iohannis acum

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a lansat joi seara, la Antena 3, săgeți în direcție președintelui Iohannis. A vorbit și despre prima sa condamnare.

"Eu sunt tăbăcit. Din păcate nu e prima dată când mi se întâmplă. Eu am fost condamnat pentru ceea ce face Iohannis acum. Eu am fost condamnat nu pentru fraudă la referendum, cum minte Iohannis, ci pentru că mi s-a spus că prin îndemnul meu de a veni lumea la vot, îndemn pe care îl făceau şi televiziunile şi îl fac şi acum, militanţii PSD ar fi putut studia listele electorale permanente, care oricum erau publice şi prin asta ar fi putut afla nişte date personale şi ar fi putut încălca legea datelor cu caracter personal. Pentru asta am fost eu condamnat. Ce fraudă la referendum? S-a spus atunci. Era o prostie. N-am fraudat nimic, nici nu aveam cum"., a spus Dragnea, la Sinteza Zilei.