Primul anunț despre revenirea lui Liviu Dragnea în politică

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu, afirmă că zvonurile potrivit cărora el și Liviu Dragnea ar urma să plece la un alt partid sunt false. Codrin Ştefănescu a transmis, prin intermediul unui mesj postat pe o rețea de socializare, că în momentul în care va ieși din pușcărie, principala preocupare a lui Liviu Dragnea va fi sănătatea

”Au apărut zvonuri privind plecarea noastră la un alt partid! Sunt false! Eu cred in continuare ca ne vom recupera PSD-ul din mâna academistilor SRI! Și cā vom reveni la mesajele publice pe care oamenii le asteaptā de la noi. Cā vom deveni din partid-moluscā și predat noii puteri, din nou partid al oamenilor curajoși! Iar Liviu Dragnea când se va întoarce acasā, in primul rând trebuie sā se ocupe de sānātatea sa! E obligatoriu să facă asta! Sper că am lămurit acum situația!”, a scris Codrin Ștefănescu, pe Facebook.

Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv în 2019 de Înalta Curte de Casație și Justiție la trei ani și jumătate de închisoare în procesul privind angajările fictive de la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman.

