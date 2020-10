Replica lui Lucian Romașcanu după ce Iohannis a asemănat PSD cu pandemia de COVID-19

"Eu sunt român! Suflet, simțire, chiar și prozaicele cetățenie și reședință, totul mă face să afirm că sunt român. Ca român, am dreptul, am nevoia legitimă de a avea un președinte. E autoritatea care trebuie să îmi fundamenteze apartenența și să îmi arate nordul dincolo de orice partizanat al meu, de orice fel.

Președintele NU are partizanate, el are POPOR! Eu, din cauza alegerilor mele politice, aflu că NU am președinte. Găsesc în această demnitate, rătăcit, un individ măcinat de ură, rupt de rădăcinile neamului chemat să-l reprezinte, rău și ranchiunos, instrument al dezbinării și al urii.

Să compari o pandemie cu un partid politic ce are încrederea a milioane de români nu mai are nevoie de reacție ci de diagnostic. Ajunge!", a scris Lucian Romașcanu, pe Facebook.