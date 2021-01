Își va da Ludovic Orban demisia? Răspuns pentru contestatarii săi

”Nu am obiceiul să polemizez cu colegii mei în public. În calitate de președinte al PNL, obligația mea este să asigur coeziunea partidului, obligația mea este să particip la asigurarea unității și eficienței în guvernarea de coaliție și cred că cetățenii români așteaptă de la noi soluții pentru rezolvarea problemelor, organizare eficientă în bătălia cu pandemia, de asemenea, așteaptă de la noi o reluare rapidă a creșterii economice, care să permită creșterea calității vieții și a standardului de viață pentru fiecare român. Orice am de discutat discut în interiorul PNL” a spus Ludovic Orban, după ce a fost vaccinat anti-COVID.

Întrebat dacă își va da sau nu demisia , Ludovic Orban a declarat că ”președintele PNL este ales de Congres, PNL a avut un Congres în iunie 2017 și va avea un Congres în cursul acestui an. Până la acest Congres, eu sunt președinte. Dacă mă voi hotărî să candidez pentru un nou mandat, voi anunța public”.

"Ludovic Orban trebuia să-și dea demisia din funcția de președinte al PNL după eșecul de la alegeri. Ultima discuție bărbătească cu Orban am avut-o la Vila Lac 1, când ne-am certat cumplit. Partidul fierbea. Pe mine nu m-a invitat PNL să candidez la alegerile parlamentare", a declarat Rareş Bogdan.

Mai mult, prim-vicepreşedintele PNL i-a reproşat lui Ludovic Orban că după experienţa Palatul Victoria "i s-a umflat capul".

"Cu excepția unui singur om, toți premierii care au ajuns la Palatul Victoria au ieșit de acolo trăncăniți la cap. Au ieșit de acolo cu capul umflat. La toți li se pare că fără ei universul nu mai funcționează, că sunt mesianici pentru România și pentru omenire și niciunul cu excepția lui Emil Boc, restul s-au stricat la cap.

Ludovic Orban, din păcate, în loc să intre acolo și să rămână omul care a fost, la rândul lui i s-a umflat capul. Și-a închipuit că e câinele alfa, lupul alfa, omul fără de care România nu merge înainte, el le știe pe toate", a mai declarat Rareş Bogdan.

„Orban trebuie să plece. Spun asta pentru că PNL a pierdut alegerile generale. Din păcate, noi nu am reușit să avem o discuție privind aceste alegeri și nu am făcut o analiză. La alegerile generale PNL s-a clasat pe locul doi. Cel mai mult mă deranjează faptul că am fost puși de multe ori alături de PSD prin comportamentul unor colegi în guvernare și prin felul în care au fost promovați anumiți oameni în funcții publice”, a declarat secretarul general al PNL, Robert Sighiartău.

„În ultimul an, din păcate, partidul a fost condus discreționar de către președintele partidului. Am spus că nu e cazul să deschidem acest subiect pentru că aveam alegeri și din motive tactice am tăcut. E clar că trebuie să discutăm în interiorul partidului și să alegem la congres, care va avea loc în iunie sau în toamnă, o echipă care poate să aducă PNL pe primul loc”, adaugă secretarul general al PNL.