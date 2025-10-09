"Mă... pe ei". Un primar și-a înjurat colegii din Prefectură pentru că nu a obținut ce voia: "Nu mi se pare extrem de ieşit din comun"

Sorbán Levente, primarul comunei Lugașu de Jos, judeţul Bihor. Sursa foto: Facebook / Sorbán Levente

Sorbán Levente, primarul comunei Lugașu de Jos, i-a înjurat pe colegii din Prefectură în cadrul recentei şedinţe a Consiliului Local, care era înregistrată audio şi video. Potrivit Antena 3 CNN, edilul a folosit un limbaj vulgar în timpul tensiunilor care au apărut când a discutat cu secretarul general al comunei, Mariana Socol, pe tema unui proiect de hotărâre contestat din motive legale. Sorbán Levente a declarat joi, la "News Room", de la Antena 3 CNN, că s-a enervat din cauza faptul că nu este aprobată predarea unei clădiri din satul Urvind către Școala Gimnazială "Ovidiu Drimba". "Este strigător la cer! Ţin 100 de copii într-o clădire cu mucegai şi fără curent", a spus edilul.

În cadrul unei şedinţe a Consiliului local, nervos că secretarul general al comunei a refuzat să-i semneze un proiect de hotărâre, pe care i-l dăduse cu doar câteva minute înaintea şedinţei şi care nu este legal, a spus oficialul. Primarul Sorbán Levente a încercat să obțină semnătura secretarului pe un document care prevedea predarea unei clădiri din satul Urvind către Școala Gimnazială Ovidiu Drimba, modificând destinația inițială a clădirii – construită ca creșă și grădiniță – pentru a fi folosită ca instituție de învățământ pentru elevi.

Secretarul general al comunei Lugașu de Jos, Mariana Socol, a spus că proiectul nu respectă prevederile legale și că, în cazul aprobării lui, Prefectura Bihor nu va acorda avizul de legalitate. În aceste condiţii, hotărârea ar putea fi atacată în contencios administrativ și suspendată. Explicaţiile sale l-au făcut pe edil să se enerveze şi, ulterior, s-a exprimat într-un limbaj suburban. Scenele au fost filmate, având în vedere că şedinţa era înregistrată video.

"Vă spun: mă... pe ei! Sunt numiţi politic ca să ne luxeze şi ne trimite (n.r.: deschide) nu ştiu câte procese... Vă spun: mă... pe ei!", a afirmat edilul comunei Lugașu de Jos, care se află la al cincilea mandat şi este cunoscut în zonă pentru controversele repetate privind proiectele locale și pentru comportamentul său impulsiv.

Mădălina Mihalache, realizatoarea emisiunii "News Room": De ce aţi ajuns să folosiţi un astfel de limbaj şi, dacă vă cereţi scuze, în primul rând?!?

"Într-adevăr, din păcate, era o dezbatere, privind predarea unei unităţi de învăţământ şcolii, care, de un an jumate, şcoala refuză să preia şi ţine copiii noştri, inclusiv pe copilul meu într-o clădire plină de mucegai, fără curent electric. Şi avem o clădire de un an jumate, predat-recepţionat, şi efectiv, refuză doamna director să preia. Şi asta a fost tema discuţiei: că prefectura o să ne atace, că, normal, noi, în 2018, când s-a demarat construcţia acestei clădiri s-a denumit «Creşă şi grădiniţă» şi noi am dorit să schimbăm destinaţia în unitate de învăţământ, că dorim să...", a declarat edilul Sorbán Levente pentru Antena 3 CNN.

Mădălina Mihalache, realizatoarea emisiunii "News Room": Asta justifică limbajul pe care l-aţi folosit, domnule primar?

"Păi, justifică şi nu. Înainte cu câteva minute, am trimis... au trimis colegii Proiectul de hotărâre (...). Doamna secretar a spus că, înainte cu câteva minute. Eu am primit acest Proiect de hotărâre înainte cu o zi. (...), pentru că avem vreo patru, cinci - şase procese cu Prefectura judeţului Bihor, cu alte speţe – eu sunt la al cincilea mandat şi am avut şi un proces cu Prefectura judeţului Bihor. De când această prefectură este condusă de o anumită culoare, suntem atacaţi, da?!?!

Dacă copilul meu este bolnav, mergem la medic, pentru că doamna secretar a zis că nu o să preia clădirea, că Prefectura nu e de acord. Vorbim despre nişte copii. (...). Îmi cer scuze că am folosit acest limbaj, nu mi se pare extrem de ieşit din comun când vorbim despre sănătatea a 100 de copii. Mi se pare exagerat (n.r.: că am vorbit aşa), dar mi se pare exagerat şi că ţinem de un an şi jumătate 100 de copii într-o clădire fără curent şi plin de mucegai. Asta e strigător la cer! Sănătatea celor 100 de copii", a mai precizat oficialul în cadrul interviului.

Întrebat de prezentatoarea Antena 3 CNN, Mădălina Mihalache, dacă a rezolvat problema folosind un limbaj grobian, edilul a spus: "Nu, nu am rezolvat, dar m-au scos din sărite, că ei din context au luat câteva... deci, era o dezbatere de o oră pe tema acestei, nu câteva secunde... Deci, era o dezbatere de o oră, că: «Nu se poate»".