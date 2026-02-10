Macron avertizează Europa: SUA vor să dezmembreze UE. Startegia de a face plecăciuni în faţa lui Trump nu funcționează

Emmanuel Macron a cerut Europei să se comporte ca o putere mondială. Foto: Getty Images

Președintele francez Emmanuel Macron le cere europenilor să se afirme mai clar pe scena mondială, spunând că a venit momentul ca Europa să se comporte ca o adevărată „putere”. Strategia de a face plecăciuni în faţa SUA nu funcţionează, a declarat acesta, potrivit BBC și El Pais.

În fața amenințărilor tot mai mari venite din partea Chinei, Rusiei și, mai nou, a Statelor Unite, Macron a declarat pentru un grup de publicații europene că continentul se confruntă cu un adevărat „semnal de trezire”.

„Suntem pregătiți să devenim o putere? Aceasta este întrebarea, fie că vorbim despre economie și finanțe, despre apărare și securitate sau despre sistemele noastre democratice. În altă perioadă am fi spus că este momentul să ne asumăm majoritatea”, a afirmat el înaintea summitului UE de la Bruxelles, programat în această săptămână.

Întrebat cum gestionează la nivel personal relația cu Donald Trump, Macron a răspuns: „Sunt profesionist în modul în care o abordez. Sunt întotdeauna respectuos și previzibil. Dar nu slab. Nu am insultat niciodată Statele Unite, nici pe locuitorii lor, nici pe liderii lor. Cred că este o mare democrație. Însă, atunci când există o agresiune evidentă, nu trebuie să ne plecăm și nici să încercăm să ajungem la un acord. Am încercat această strategie timp de luni de zile și nu dă rezultate. Mai mult decât atât, din punct de vedere strategic, ea duce Europa spre o dependență mai mare. De aceea cred că răspunsul trebuie să pornească de la o forță previzibilă și respectuoasă. Europa trebuie să devină o putere și se află în plină metamorfoză”.

Macron: SUA urmăresc dezmembrarea UE

Macron afirmă că administraţia Trump este „deschis anti-europeană” şi că urmăreşte „dezmembrarea” UE. El spune că anticipează tensiuni suplimentare cu administraţia Trump, inclusiv în ceea ce priveşte reglementarea europeană a tehnologiei digitale.

„În lunile următoare, SUA ne vor ataca cu siguranţă în legătură cu reglementarea digitală", a adăugat Macron, avertizând asupra posibilităţii impunerii de tarife de import de către preşedintele american Donald Trump în cazul în care UE va utiliza Legea serviciilor digitale pentru a controla companiile de tehnologie.

De asemenea, Macron și-a reluat apelul pentru împrumuturi comune la nivelul Uniunii Europene, care să permită strângerea a sute de miliarde de euro pentru investiții industriale.

„A venit timpul să lansăm o capacitate comună de îndatorare pentru a finanța cheltuielile viitoare. Eurobonduri pentru viitor. Avem nevoie de mari programe europene care să finanțeze cele mai bune proiecte”, a spus el.

Inițiative similare au fost privite cu scepticism în trecut, în special de Germania și de alte state, care consideră că Franța încearcă să transfere asupra Europei o povară financiară pe care nu o poate gestiona singură din cauza lipsei reformelor interne.

Macron a recunoscut că Franța „nu a avut niciodată un model economic echilibrat, spre deosebire de anumite economii din nord, construite mai mult pe responsabilitate”. „Și nu am avut reforme precum cele inițiate în anii 2010 în Portugalia, Spania, Italia și Grecia, care astăzi dau rezultate”, a adăugat el.

Totuși, liderul francez susține că pe piețele financiare globale există o cerere tot mai mare pentru datorie comună europeană, pe care Uniunea nu este în prezent pregătită să o ofere: „Piețele mondiale se tem din ce în ce mai mult de dolarul american. Caută alternative. Pentru investitori, un stat democratic bazat pe statul de drept este extrem de atractiv. Iar când mă uit la lume, vedem un regim autoritar în China și, de cealaltă parte, Statele Unite care se îndepărtează tot mai mult de statul de drept”.

Potrivit lui Macron, Uniunea Europeană, cu cele 27 de state membre, are nevoie de aproximativ 1.200 de miliarde de euro pe an pentru investiții în sectoare esențiale precum securitatea și apărarea, energia curată și inteligența artificială.

Cerând UE să „protejeze” aceste industrii și altele strategice, el a declarat: „China o face, America o face. Europa este astăzi cea mai deschisă piață din lume. Nu spun că trebuie să devenim protecționiști. Este vorba de coerență. Să nu le impunem propriilor producători reguli pe care nu le cerem și celor din afara Europei. Astăzi, Europa se confruntă cu o provocare uriașă într-o lume aflată în dezordine”, a continuat Macron.

„Schimbările climatice se accelerează. Statele Unite, despre care credeam că ne vor garanta securitatea pentru totdeauna, nu mai oferă această certitudine. Rusia, care trebuia să ne asigure energie ieftină pe termen lung, nu mai face acest lucru de trei ani. China a devenit un rival tot mai dur. Astăzi, europenii sunt singuri. Dar suntem împreună. Suntem 450 de milioane de oameni. Este enorm. Pentru mine, a deveni o putere înseamnă împlinirea proiectului european. Ne-am unit ca să evităm războiul, ne-am unit ca să construim o piață comună. Dar ne-am interzis mereu să ne gândim la ideea de putere”.

Întrebat despre tensiunile recente cu Washingtonul legate de Groenlanda, conflict care s-a încheiat cu retragerea aparentă a amenințărilor de anexare formulate de președintele american Donald Trump, Macron a avertizat că europenii nu trebuie să se lase păcăliți.

„După o criză, există tendința lașă de a răsufla ușurați și de a spune ‘uf’. Sunt amenințări, intimidări, iar apoi, dintr-odată, Washingtonul dă înapoi. Și oamenii cred că totul s-a terminat. Să nu credeți asta nicio secundă”, a spus președintele Franței.