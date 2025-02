MAE îi răspunde lui Elon Musk, pe platforma X. ”Justiția din România este independentă și nimeni nu este mai presus de lege"

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe i-a răspuns lui Elon Musk la postările acestuia despre ancheta începută de procurori împotriva lui Călin Georgescu. Andrei Țărnea a scris, drept comentariu la postarea lui Musk, că ”justiția din România este independentă și nimeni nu este mai presus de lege". Miliardarul american a scris eronat în unul dintre mesaje că fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale "a fost arestat", deşi, el a fost adus la audieri şi, ulterior, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Andrei Țărnea, purtător de cuvânt al MAE, a publicat mesajul-răspuns pe contul său de pe X, platforma deţinută de Elon Musk.

RO justice is independent and no one is above the law. The justice system should operate free of pressure & interference. RO is a democracy under the rule of law and RO authorities focus on ensuring free, correct and transparent elections.