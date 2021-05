Maia Sandu, apel pentru diaspora: ”Votul vostru va decide calea pe care va porni Republica Moldova”

''Instituţiile statului trebuie să asigure o bună organizare a alegerilor, aşa încât toţi cetăţenii care doresc să voteze să-şi poată exprima acest drept constituţional. Împreună am câştigat alegerile prezidenţiale şi am pornit schimbări spre bine în ţară. Împreună am obţinut şansa de a oferi ţării un parlament curat şi responsabil care să sprijine un guvern profesionist şi stabil. Pe ce drum va porni Republica Moldova după 11 iulie este decizia voastră, a cetăţenilor. Îndemn toţi cetăţenii să iasă la vot în acest moment de cotitură pentru viitorul ţării noastre.

Dragi cetăţeni din diasporă, pe 11 iulie votul vostru va decide calea pe care va porni Republica Moldova. Înregistraţi-vă pe site-ul CEC şi îndemnaţi rudele, prietenii să facă la fel'', i-a îndemnat Maia Sandu pe alegători.

Maia Sandu a dizolvat Parlamentul Moldovei

Maia Sandu a anunțat pe 28 aprilie că a semnat decretul pentru dizolvarea Parlamentului, la scurt timp după ce Curtea Constituțională a Republicii Modova a decis că starea de urgență a fost introdusă ilegal de către Parlamentul dominat de socialiștii lui Igor Dodon.

„Prin acestă decizie am deschis calea pentru ca cetățenii să poată să-și aleagă un Parlament nou care să servească interesele țării și ale oamenilor. Puterea este acum în mâinile poporului. Puterea este în mâinile Dvs. Am încredere că cetățenii noștri vor alege calea corectă spre crearea unui stat dezvoltat și democratic”, a declarat președintele Maia Sandu.

Maia Sandu mizează pe un guvern "responsabil", bazat pe o majoritate parlamentară stabilă.

„Trebuie să punem cât mai repede punct haosului în care ne ține Parlamentul care pleacă. După alegeri vom numi un guvern responsabil care se va baza pe o majoritate stabilă și vom îndrepta lucrurile în țară. Vom ieși din criză, vom face ordine și toate instituțiile statului vor lucra pentru binele oamenilor. Guvernul urmează să aloce din bugetul de stat resursele necesare pentru pregătireași desfășurarea alegerilor”, a mai spus Maia Sandu

