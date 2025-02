Marcel Ciolacu, despre eșecul PSD și PNL: „Am generat doar silă. Rezultatul a fost că românii ne-au întors spatele”

Marcel Ciolacu, premierul României, a spus că „a greșit” că a avut încredere „într-un partener care n-a găsit maturitatea de a respecta o înțelegere politică” / Sursa foto: Hepta

Premierul Marcel Ciolacu a declarat duminică, la Congresul extraordinar al PSD, care se desfășoară la Palatul Parlamentului pentru a valida candidatura lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale, că realizările guvernării nu au fost apreciate de către români, ci dimpotrivă, au fost tratate ca fiind doar datoria politică a celor aflați la putere. „Am generat doar silă, iar rezultatul a fost că românii ne-au întors spatele și au îmbrățișat alternativa carismatică a unui fals-Mesia”, a spus acesta.

„Pentru realizările de la guvernare nu ne-a aplaudat nimeni. Din contră. Oamenii ne-au spus că asta era datoria noastră, pentru că de asta ne-au dat voturile. Acesta este de fapt rolul nostru și fișa postului. Foarte corect!

Iar eu, personal, am greșit că am avut încredere într-un partener care n-a găsit maturitatea de a respecta o înțelegere politică și de a avea alegeri prezidențiale în septembrie, candidat comun și listă comună la parlamentare.

Un lider politic care s-a lăsat dus de val și a uitat că atunci când am mers împreună la alegerile europarlamentare am luat 50%. S-a pierdut momentul oportun, iar apoi orgoliile stupide au făcut să candidăm separat și să ne umplem de noroi unii pe alții în fiecare seară pe toate televizoarele. N-au mai contat realizările, pentru că am generat doar silă.

Iar rezultatul a fost că românii ne-au întors spatele și au îmbrățișat alternativa carismatică a unui fals-Mesia.

Da, am greșit. Dar nu în egală măsură. Unii au dispărut la pensie, în timp ce noi încă suntem aici și ținem frontul parcursului democratic al țării.

Să renunțăm și noi acum ar fi cel mai convenabil. Dar vă amintesc că am venit la guvernare în cel mai greu moment, când era pandemie și criză energetică.

Noi, la PSD, nu am renunțat niciodată atunci când a fost greu. De aceea, trebuie să ne asumăm și acum momentul cu mult curaj.

A lăsa acum țara pradă naționalismului mistic ar fi o lașitate față de oameni și o trădare de neiertat pentru viitorul României”, a declarat Marcel Ciolacu, duminică, la Congresul PSD.

Social-democraţii vor finaliza duminică, în cadrul unui Congres extraordinar, procedura de desemnare a lui Crin Antonescu în calitate de candidat la prezidenţiale.

La reuniune, alături de preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, şi Crin Antonescu, se află, printre alţii, Paul Stănescu, Sorin Grindeanu, Mihai Tudose, Daniel Băluţă.

Crin Antonescu este candidatul comun al PSD - PNL - UDMR - Minorităţi la alegerile prezidenţiale din 4 mai.

Pe 21 ianuarie, Consiliul Politic Naţional al PSD a validat candidatura lui Crin Antonescu la alegerile prezidenţiale.