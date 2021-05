Marcel Ciolacu anunță că va merge la discuțiile despre PNNR cu Florin Cîțu: "Nu mă deranja să mă cheme nici la Vama Veche”

"Eu nu pot decât să mă bucur că până la urmă primul ministru şi-a găsit timp să stea de vorbă şi cu opoziţia pe PNRR, dar şi mai mult mă bucură faptul că s-au hotărât să vină cu el transparent şi să îl prezinte în Parlament.

Aş vrea să fiu foarte clar: acest plan nu e nici al puterii, nici al opoziţiei, este al Românei, statul român şi toată clasa politică trebuie să aducă cât mai mulţi bani astfel încât nivelul de trai al românilor să crească. Asta este logica”, a declarat Marcel Ciolacu, miercuri seară, la România Tv.

Acesta a menţionat că PNRR este "un plan de reformă, nu pentru firmele cuiva, apropiate a celor de la putere sau firmele de consultanţă ale altora”.

"Mâine am hotărât - pentru că nu este un plan politic, nu e al puterii sau al opoziţiei - am hotărât să mergem cu doi reprezentanţi, respectiv cu domnul Jianu din partea IMM-urilor şi cu domnul Dumitru Costin din partea sindicatelor. M-a invitat pe mine şi cu cine consideră PSD să meargă la aceste discuţii. Dacă nici capitalul românesc, firmele româneşti, cred că cele mai afectate în pandemie, nu au găsit o pârghie de dialog cu primul ministru, deci angajatorii, nici sindicatele nu au găsit această pârghie, respectiv sindicatele, să aibă o discuţie cu primul ministru, atunci o să o înlesnim noi. O să mai merg cu specialişti din PSD şi nu în ultimul rând cu europarlamentarul Victor Negrescu care este şi pârghia între partid şi familia socialistă europeană”, a explicat Ciolacu.

Marcel Ciolacu a mai spus că ar fi mers și în Vama Veche cu Florin Cîțu dacă ar fi primit o astfel de invitație.

"Eu nu am mofturi cand e vorba de lucruri pe care trebuie sa le construim pentru România, merg oriunde. Am vazut că-i place în Vama Veche, dacă vrea, merg și acolo, nu am astfel de aroganțe. Fiecare dintre noi hotărâm cât de mult ne respectăm pe noi. Domnul Cîțu nu m-a jignit pe mine, s-a jignit singur. Înseamnă că nu a înțeles jocul politic, iar această aroganță mereu este decontată.

Noi mergem cu anumite solicitări, cu mecanisme clare de implementare. Avem nevoie de a aduce pâ,ă la ultimul euro pentru acest PNRR.”, a spus Marcel Ciolacu.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal