Marcel Ciolacu e sigur că „România nu va pierde niciun ban din PNRR”. Ce spune despre problema pensiilor speciale

Marcel Ciolacu spune că „banii se vor recupera”. FOTO: Hepta

Premierul României, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, la emisiunea „Sinteza Zilei”, de la Antena 3 CNN, că România nu va pierde niciun ban din PNRR și a explicat în ce stadiu este jalonul pensiilor speciale, care ține blocată o sumă semnificativă de bani.

„Nu pierdem niciun ban din PNRR. Din cele două miliarde pe care trebuia să le primim pentru cererea de plată nr. 3 am avut de îndeplinit vreo 74 de jaloane, șase sunt în discuție, având un termen, din momentul în care Comisia declară acest lucru, de șase luni să remediem acele reforme. Am vorbit foarte mult de PNRR și eu în toate deplasările prin țară. Merg unde avem investiții prin PNRR pentru a grăbi execuția, pentru că sunt niște bani pe care îi vom pierde dacă nu ne încadrăm până în august, anul viitor”, a explicat Marcel Ciolacu.

Premierul a mai adăugat că, în prezent, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloș, se află la Bruxelles pentru a renegocia PNRR-ul.

„Acești bani se vor recupera”

„Anumite investiții au mers foarte bine și unele au mers mai puțin bine. Unele țin direct de Guvernul României, altele țin de către autoritățile locale. Nu există să pierdem vreun euro. Avem două miliarde și un pic de luat și acum ni s-a deblocat un miliard. Acești bani se vor recupera”, a mai dat asigurări premierul.

De asemenea, Ciolacu a explicat și ce s-a întâmplat cu pensiile speciale.

„Noi am venit în acea zonă cu o lege de impozitare progresivă. CCR a declarat că acest lucru nu e constituțional, că nu poți să impozitezi anumite pensii altfel de cum impozitezi alte pensii sau alte venituri. Pe fond, Curtea are dreptate. Eu trebuie să pun în aplicare, nu să comentez. În schimb, în PNRR s-a trecut că deciziile CCR se iau în considerare fără discuții în ceea ce privește magistrații. Comisia mi-a zis că am dreptate, dar că e o inechitate, pe care ei nu vor să o accepte și pe care nu ar trebui să o acceptăm nici noi. Și atunci, împreună cu Banca Mondială, cu ministrul Boloș, cu ministrul Muncii, am venit cu două, trei propuneri pe care acum miniștrii le negociază cu Comisia pentru a închide acest lucru. Suma e de vreo 400 de milioane oprită pe acest jalon. Când se face această modificare legislativă suma se deblochează. Avem un termen de șase luni. Cumva, a avut și România dreptate, dar și Comisia. Trebuie să închidem acest capitol”, a mai spus premierul.

În finalul discuției, prim-ministrul a reiterat că „vom rezolva această problemă, fără să se piardă bani”.