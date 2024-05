Marcel Ciolacu: "România creşte din punct de vedere economic. Trei dovezi concrete, confirmate de INS"

România #crește din punct de vedere economic. Trei dovezi concrete, confirmate de INS: • creștere economică de 1,8%, • salariul mediu a depășit o mie de euro, • inflația a coborât la 5,9%. #Viziunea pentru România constă în modelul economic bazat pe #investitii. Avem investiții #record de peste 40 de miliarde de lei doar în primele patru luni, care au efecte de multiplicare în economia reală, permit creșterea producției aici, în România și conduc la creștere economică, la locuri de muncă stabile și la creșterea veniturilor românilor și a puterii de cumpărare. Doar prin această viziune de #patriotismeconomic am reușit să dezvoltăm România. Este în principal meritul românilor și al companiilor care produc în România pentru performanța economică. Doar prin mărirea productivității muncii, câștigul salarial mediu net a ajuns la 5.185 lei adică 1042 euro. Doar astfel s-a ajuns ca în anul 2023 să avem un plus de 347.348 noi contracte de muncă cu normă întreagă cu peste 1000 euro net, față de anul 2022. Doar astfel au existat bani pentru creșterea puterii de cumpărare a românilor de plus 7-10% la câștigul salarial mediu și pensia medie și plus 15-20% la salariații cu venituri mici și cei cu pensii mici. Vom continua să stimulăm motorul #investiții, vom avea #crestereeconomica și vom distribui #echitabil aceste rezultate pozitive în creșterea nivelului de trai zilnic al românilor.