Marcel Ciolacu: "Sunt două abordări de reformă a statului român. Eu prefer o abordare mai silenţioasă”

Marcel Ciolacu, premierul României. Sursa foto: Hepta

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că preferă o abordare "mai silenţioasă" a reformei statului, subliniind că redimensionarea aparatului de stat nu trebuie făcută "cu ură", ci "dintr-o necesitate, dintr-o supleţe a sistemului" şi ca "o consecinţă a lucrurilor care nu au funcţionat".



"Sunt două abordări de reformă a statului român. Eu prefer o abordare mai silenţioasă, cu acte normative ţintite şi foarte clare, cu reduceri de buget şi de anvelope bugetare. Din punctul meu de vedere, este mai corect, fiindcă şi aşa, în urma alegerilor electorale şi mai ales în urma unui an plin de alegeri, ne-am învrăjbit iarăşi între noi, românii şi nu cred că este cazul ca noi guvernanţi să venim iarăşi să punem lumea cine e la public, cine e la privat, cine stă degeaba, cine munceşte. Normal că există aceste adevăruri, normal că societatea s-a săturat, normal că aceste reforme trebuiau făcute de mult timp, digitalizarea trebuia implementată de mult timp şi în zona ANAF-ului de 30 de ani tot aşteptăm. Ştiţi scandalurile când am pornit-o şi criticile, normal că nu se doreşte, normal că ne dorim cu toţii reforme, dar nu la noi, dacă se poate la vecinul. Când vin reformele peste noi: dacă aţi putea pe noi să ne ocoliţi cu reforma, reforma s-o aplicăm numai la celălalt", a declarat Marcel Ciolacu, vineri, după vizita la uzina Ford Otosan Craiova.



El a subliniat că drumul României este unul foarte clar.



"Nu vom merge decât înainte şi vom face faţă tuturor provocărilor şi în interiorul Uniunii Europene şi provocărilor globale", a spus Ciolacu.



În context, el a fost întrebat ce reduceri s-au făcut la buget în urma restructurărilor din sistemul bugetar.



" O groază, în primul rând 5% din anvelopa salarială, dar, repet, nu am făcut-o cu tam-tam. În momentul acesta aţi văzut cu posturile contractuale, se scot toate la concurs. Mai întinereşte şi aparatul central şi local. Un lucru bun, sigur, cu nişte excepţii la Academia Română, la... unde este cu totul altă abordare. Eu cred că toate aceste reforme veţi vedea că vor duce în direcţia corectă", a declarat Ciolacu.



Premierul a precizat că, probabil luni, în coaliţie ar urma să fie prezentată forma finală a reorganizărilor şi restructurărilor avute în vedere la nivelul aparatului central al Guvernului şi instituţiilor coordonate de SGG.



"Normal că primul exemplu trebuie să-l dea Guvernul. SGG-ul...am tot aşteptat să am un nou secretar general, dar şi cu actualii secretari generali adjuncţi până la urmă am ajuns la o formă. O s-o prezint în coaliţie, cred că luni, şi pe urmă intră în transparenţă. Numai de acolo e o reducere de aproape 1.800 de persoane. Repet, nu trebuie să fie o învrăjbire între noi, nu trebuie să fie o o plăcere că se fac reduceri... e o necesitate", a declarat Ciolacu.



Premierul a subliniat şi importanţa digitalizării în acest proces.



"Cu adevărat, trebuie o eficienţă mai mare. Normal, dacă domnul ministru face digitalizare, nu putem rămâne... că o hârtie, o plimbam printre cinci persoane, nu se mai plimbă acea hârtie. (...) Toate aceste lucruri vor duce la o redimensionare a aparatului de stat. Repet, nu trebuie să... nu trebuie s-o facem cu ură, trebuie s-o facem dintr-o necesitate, dintr-o supleţe a sistemului şi ca o consecinţă a lucrurilor care nu au funcţionat. Nu trebuie să speriem oamenii. Mai mult, zona mediului de afaceri încă absorbe, absoarbe toată această forţă de muncă, ceea ce e un lucru bun. E normal să o facem acum", a declarat Ciolacu.